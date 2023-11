Les marchés des devises se préparaient aux remarques du président de la Fed, Jerome Powell, jeudi, attendant de voir s'il s'opposerait à la hausse des bons du Trésor américain qui a contribué à soutenir l'euro et la livre.

L'euro était en baisse de 0,1 % à 1,06985 $, mais non loin du pic de lundi de 1,0765 $ en deux mois, il se porte également bien sur les crosses à 161,6 yens, autour d'un plus haut de 15 ans.

La livre sterling était en hausse à 1,2291 $.

L'événement principal de la journée est encore à venir, avec Powell qui devrait s'exprimer à 1900 GMT.

"Le sujet du jour est Powell, Powell, Powell. Nous avons des rendements à deux ans inférieurs à 5 %, nous avons des rendements à 10 ans autour de 4,5 %, quelle est la réponse ?" a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des devises chez Monex Europe.

"Est-ce le bas de la fourchette pour la courbe du Trésor américain ou avons-nous encore du chemin à parcourir ? La nature des marchés est qu'ils continueront à tester cela jusqu'à ce que nous ayons un retour résolu", a-t-il ajouté.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans était de 4,531 %, après avoir atteint un pic de plus de 5 % à la mi-octobre, les obligations ayant été soutenues par une combinaison de facteurs la semaine dernière. Les obligations ont été soutenues par une combinaison de facteurs la semaine dernière, notamment les prévisions d'emprunt du Trésor américain pour le quatrième trimestre, inférieures aux prévisions, et les données sur l'emploi américain, plus faibles que prévu, qui renforcent l'idée que la Fed n'a plus besoin de relever ses taux d'intérêt.

"Les fondamentaux de l'économie européenne ne justifient pas que l'euro-dollar se négocie aux niveaux actuels, donc si Powell revient à la charge ce soir, c'est là qu'il y aura le plus de douleur", a déclaré M. Harvey.

Le yen était également sous pression jeudi, le dollar dépassant les 151 yens, retournant vers les 151,73 yens atteints la semaine dernière après que la Banque du Japon ait modifié sa politique monétaire ultra-libre moins que les traders ne l'avaient prévu.

Cela a renforcé les craintes d'une intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie et, par conséquent, les investisseurs considèrent qu'il est plus sûr de vendre du yen contre l'euro que de risquer une intervention sur la parité dollar/yen.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré jeudi que la BOJ maintiendrait sa politique de contrôle de la courbe des taux et de taux négatifs "jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'atteindre durablement une inflation de 2 %".

Ailleurs, la chute des prix du pétrole a soulagé l'euro et la livre, mais a freiné les monnaies liées aux matières premières.

Le dollar australien était à son plus bas niveau en une semaine, à 0,6396 dollar, et le dollar canadien était également sous pression à 1,3792 dollar canadien par dollar, tandis que la couronne norvégienne s'est brièvement affaiblie, passant à 12 pour un euro au cours de la nuit, son niveau le plus bas depuis le mois de mai.

"Les deux (le dollar canadien et la couronne norvégienne) ont été sapés en partie par l'ajustement brutal à la baisse du prix du pétrole", ont déclaré les analystes de MUFG dans une note.

Le yuan chinois a glissé dans l'anticipation de nouvelles réductions de taux après que les données aient montré que les prix à la consommation chinois ont chuté en octobre.

"Le marché s'attend de plus en plus à de nouvelles baisses de taux de la part de la banque centrale chinoise étant donné la faiblesse de l'inflation et l'étroitesse de la reprise économique", a déclaré Michael Wan, analyste des devises chez MUFG à Singapour.