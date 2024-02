Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Une nouvelle session d'observation de la Chine a eu lieu, sans que personne ne sache si les derniers efforts de Pékin pour sauver le marché boursier seront couronnés de succès.

En effet, on ne sait même pas si certains de ces efforts sont réels ou s'il s'agit d'une simple mise en scène. Alors que les actions se sont redressées mardi, en partie grâce à un rapport de Bloomberg News selon lequel le président Xi Jinping discuterait du marché avec les régulateurs financiers, rien n'indique qu'il l'ait fait ou qu'il le fera.

Les régulateurs ont annoncé de nouvelles restrictions sur les ventes à découvert et les investisseurs publics ont déclaré qu'ils élargissaient leurs plans d'achat d'actions. Toutefois, menacer d'emprisonner les vendeurs à découvert malveillants n'est peut-être pas le meilleur moyen de gagner le cœur et l'esprit des investisseurs.

Le refrain commun des analystes est que les investisseurs ont peu confiance dans les autorités après des mois de mesures infructueuses, et que le marché boursier ne sera pas réparé tant que l'économie ne le sera pas.

Jusqu'à présent, mercredi, l'indice des valeurs vedettes chinoises est en hausse limitée de 0,4 %, tandis que le marché de Shanghai a progressé de 0,9 %. Il est à noter que Pékin aime prendre de nouvelles mesures sur les marchés en fin de journée, ce qui laisse encore du temps pour une surprise.

Aux États-Unis, le chœur des orateurs de la Réserve fédérale se poursuit avec un seul refrain : "dépêchez-vous et attendez".

Les présidents de la Fed, Loretta Mester et Neel Kashkari, ont salué les progrès en matière d'inflation, mais ont indiqué qu'il restait du travail à faire avant de procéder à des baisses de taux. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, s'est montré plus optimiste quant à la réalisation d'un atterrissage en douceur de l'économie et a noté que de "réels progrès" avaient été accomplis en matière d'inflation.

Plus tard dans la journée de mercredi, les gouverneurs de la Fed, Adriana Kugler et Michelle Bowman, ainsi que les présidents Thomas Barkin et Susan Collins, donneront des indications.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont trouvé des acheteurs sur la baisse et depuis le début de la journée de mardi, ils ont rétabli environ 9 points de base à l'assouplissement total prévu d'ici décembre.

La probabilité d'une réduction dès le mois de mai se situe entre 65 % et 80 %, selon la méthode de calcul utilisée. Soit dit en passant, il serait vraiment utile pour les amateurs de probabilités que la Fed revienne à la fixation d'un taux cible unique et non d'une fourchette comme celle qui existe actuellement entre 5,25 et 5,50 %.

Le milieu de cette fourchette est de 5,375 %, mais le prix des contrats à terme est fixé en fonction du taux effectif des fonds, qui se négocie à 5,31/33 %. Le calcul des probabilités est un véritable casse-tête.

Quoi qu'il en soit, les contrats à terme impliquent un assouplissement d'environ 123 points de base pour l'ensemble de l'année 2024, contre 145 points de base à la fin de la semaine dernière.

En ce qui concerne les résultats des entreprises, parmi les sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, 81 % ont battu la Bourse et les bénéfices semblent être en hausse de 8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Les sociétés qui publient leurs résultats mercredi sont Uber, News Corp, PayPal et Walt Disney. Pour Disney, on s'attend à une stagnation du chiffre d'affaires et à une baisse des bénéfices, mais l'action a tout de même rebondi de 2,7 % au cours de la nuit.

Le secteur bancaire reste préoccupant après que Moody's a abaissé la note de New York Community Bancorp à "junk", citant la pression sur son financement et sa liquidité. L'action a chuté de 22 % mardi et de 60 % depuis qu'elle a annoncé une perte la semaine dernière.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

- Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Breeden, s'exprime

- Production industrielle allemande en décembre, balance commerciale américaine en décembre.

- Les gouverneurs Kugler et Bowman, les présidents Collins et Barkin prendront la parole.

- La Riksbank et la Banque du Canada publient les minutes de leurs dernières réunions.