SHANGHAI, 22 juillet (Reuters) - La Chine a surpris les marchés lundi en abaissant un taux directeur clé à court terme et ses taux de prêt de référence, dans le but de stimuler sa croissance économique.

La Banque populaire de Chine (BPC) a indiqué qu'elle réduirait le taux de prise en pension à sept jours à 1,7% contre 1,8%.

Dans la foulée, Pékin a annoncé une réduction de ses taux de prêt de référence dans la même marge. Le taux préférentiel de prêt à un an (LPR) a été abaissé à 3,35% contre 3,45% précédemment, tandis que celui à cinq ans a été réduit à 3,85% contre 3,95%.

La baisse des taux vise à "renforcer les ajustements anticycliques afin de mieux soutenir l'économie réelle", a déclaré la BPC dans un communiqué.

Ces réductions interviennent alors que la Chine a publié la semaine dernière des données économiques plus faibles que prévu pour le deuxième trimestre et quelques jours après la fin du plénum du Parti communiste chinois (PCC).

Le pays, au bord de la déflation, doit faire face à une crise immobilière prolongée, à une augmentation de la dette et à la faiblesse du moral des consommateurs et des entreprises. (Rédigé par les bureaux de Shanghai et de Pékin, Blandine Hénault pour la version française)