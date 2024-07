La Chine a surpris les marchés en abaissant son taux directeur à court terme et ses taux de prêt de référence lundi, dans le but de stimuler la croissance de la deuxième économie mondiale.

Ces réductions interviennent après que la Chine a publié la semaine dernière des données économiques plus faibles que prévu pour le deuxième trimestre et que ses principaux dirigeants se sont réunis pour un plénum qui a lieu environ tous les cinq ans.

Le pays est au bord de la déflation et doit faire face à une crise immobilière prolongée, à une augmentation de la dette et à la faiblesse du moral des consommateurs et des entreprises. Les tensions commerciales s'exacerbent également, les dirigeants mondiaux se méfiant de plus en plus de la domination de la Chine en matière d'exportations.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré lundi qu'elle réduirait le taux de prise en pension à sept jours de 1,8 % à 1,7 %, et qu'elle améliorerait également le mécanisme des opérations d'open market.

Quelques minutes plus tard, la Chine a réduit les taux de prêt de référence dans les mêmes proportions lors de la fixation mensuelle. Le taux préférentiel de prêt à un an a été abaissé à 3,35 % contre 3,45 % précédemment, tandis que le taux préférentiel de prêt à cinq ans a été réduit à 3,85 % contre 3,95 %.

"La PBOC commence à mettre en œuvre une politique favorable à la croissance, en accord avec le message du plénum - les autorités se sont engagées à atteindre l'objectif du PIB pour l'année entière, et les politiques s'ajusteront après le PIB décevant du deuxième trimestre", a déclaré Ju Wang, responsable de la stratégie de change et de taux pour la Grande Chine chez BNP Paribas.

M. Wang a ajouté que l'augmentation des attentes concernant la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale a également donné à la PBOC une marge de manœuvre pour son assouplissement monétaire.

Le yuan chinois s'est déprécié après les réductions de taux, et les rendements des obligations chinoises ont chuté de manière générale après l'annonce de la réduction des taux.

"Le fait que la PBOC n'ait pas attendu que la Fed réduise ses taux en premier indique que le gouvernement reconnaît la pression à la baisse sur l'économie chinoise", a déclaré Zhang Zhiwei, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management.

Il s'attend à d'autres réductions de taux en Chine lorsque la Fed entrera dans son cycle de réduction des taux.

La baisse des taux en Chine vise à "renforcer les ajustements anticycliques pour mieux soutenir l'économie réelle", a déclaré la PBOC dans un communiqué.

L'annonce intervient également après que la PBOC a déclaré qu'elle réorganiserait le canal de transmission de la politique monétaire. Le gouverneur de la PBOC, Pan Gongsheng, a déclaré le mois dernier que la prise en pension à sept jours remplissait essentiellement la fonction de principal taux directeur. (Reportage des salles de presse de Shanghai et de Pékin ; Rédaction de Christian Schmollinger, Tom Hogue et Jamie Freed)