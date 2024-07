La Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré lundi qu'elle abaisserait les exigences de garantie pour les prêts à moyen terme (MLF) à partir de ce mois, dans le but de permettre aux banques de détenir moins d'obligations à long terme.

Cette décision fait suite aux plans que la banque centrale a exposés ce mois-ci pour emprunter des bons du Trésor auprès des négociants primaires, en vue de les vendre et de mettre un plancher sous les rendements à long terme.

Ces mesures semblent liées à la volonté de la PBOC d'endiguer la bulle obligataire et d'obtenir une courbe de rendement plus raide.

Toujours dans le but de soutenir son économie en difficulté, la Chine a abaissé son taux directeur à court terme et ses taux de prêt de référence lundi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

La reprise économique chancelante de la Chine continue d'être affectée par la faiblesse de la demande intérieure, les pressions déflationnistes persistantes et un secteur immobilier anémique, même face à des mesures de relance que les analystes ont jugées insuffisantes.

Alors qu'une courbe plus pentue, avec des taux à long terme plus élevés, est normalement le signe d'une économie en croissance, les analystes estiment que les motivations de la PBOC sont difficiles à déchiffrer.

Elle pourrait vouloir des rendements à long terme plus élevés pour contenir l'effet de levier dans un secteur gouvernemental local très endetté, elle pourrait vouloir que les banques soient incitées à prêter, ou elle pourrait essayer de contenir la pression à la vente sur le yuan.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les rendements des obligations souveraines chinoises ont baissé sur l'ensemble de la courbe, les taux à 10 ans et à 30 ans tombant respectivement à 2,244 % et 2,454 %. Les rendements à 10 ans ont baissé de plus de 30 points de base cette année.

L'écart entre le rendement des obligations d'État chinoises à trois ans (CGB) et le rendement à 30 ans est d'environ 74 points de base aujourd'hui, alors qu'il était de plus de 90 points de base il y a deux ans.

Les contrats à terme sur les bons du Trésor à long terme ont augmenté lundi.

CONTEXTE

Les investisseurs, qui regorgent de liquidités, les ont déversées dans les BGC, valeurs refuges, alors que la confiance dans les perspectives de croissance du pays s'effrite.

Les rendements des obligations à long terme du marché obligataire chinois ont été ramenés à des niveaux historiquement bas par cet afflux d'argent, et les obligations d'épargne sont vendues presque instantanément aux investisseurs de détail.

La décision prise lundi d'abaisser les exigences de garantie pour les prêts MLF vise à accroître la liquidité et le pool d'obligations négociables, contribuant ainsi à réduire la pression sur l'offre d'obligations sur le marché, a déclaré la PBOC sur son site web.

CITATION

"La PBOC a annoncé que pour les institutions participant au MLF qui ont l'intention de vendre des obligations à moyen et long terme, les exigences en matière de garantie seront progressivement réduites. Cela pourrait potentiellement encourager les ventes d'obligations à long terme, pentifiant ainsi la courbe de rendement", a déclaré Mo Ji, économiste en chef pour la Chine chez DBS à Hong Kong.

Kiyong Seong, responsable de la stratégie macroéconomique pour l'Asie à la Société Générale CIB, a déclaré que la réduction de l'exigence de garantie du MLF décourageait également les banques d'utiliser l'excuse du manque de garantie pour conserver des obligations à long terme. (Reportage de Rae Wee, édition de Peter Graff)