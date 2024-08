Les équipes médico-légales de la République dominicaine travaillent à l'identification des restes de 14 personnes originaires d'Afrique de l'Ouest retrouvés à bord d'un bateau qui a dérivé près de la côte nord du pays des Caraïbes, a déclaré mercredi un responsable de la défense civile.

Sur les 14 corps décomposés d'origine sénégalaise et mauritanienne trouvés sur le bateau à 10 miles nautiques de Rio San Juan, au moins un avait moins de 18 ans, a rapporté le média d'Etat RTVD, notant que les autorités avaient également trouvé 29 téléphones portables à bord.

Les médias ont publié des images de plusieurs cartes d'identité nationales abîmées.

"Nous continuerons à enquêter sur cette découverte en collaboration avec le ministère public afin de déterminer les causes et l'origine de cette tragédie maritime", a déclaré la marine dans un communiqué publié un jour plus tôt, précisant que la marque et l'origine du navire étaient inconnues.

Un sac à dos a également été trouvé, contenant 12 paquets d'une substance que les autorités présument être de la cocaïne ou de l'héroïne, a indiqué la marine.

L'océan Atlantique au large de la côte ouest-africaine est l'une des routes maritimes les plus dangereuses au monde, avec de forts courants et vents d'ouest qui peuvent faire dévier les navires de leur route.