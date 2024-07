(Actualisation: contexte et commentaire d'un économiste de HCOB)

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'impasse politique en France et la crise prolongée du secteur manufacturier en Allemagne continuent de peser sur l'activité économique de la zone euro, selon les données préliminaires publiées mercredi par S&P Global et Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice PMI composite de la zone euro s'est établi à 50,1 en juillet, son plus bas niveau depuis cinq mois, contre 50,9 en juin. L'indice met en évidence une quasi-stagnation du secteur privé de la zone euro en juillet. Il est inférieur aux attentes des économistes interrogés par Dow Jones Newswires, qui tablaient sur un indice à 50,7.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote une contraction.

L'indice PMI du secteur des services s'est établi à 51,9 en juillet, son niveau le plus faible depuis quatre mois, après 52,8 en juin. L'indice PMI du secteur manufacturier a reculé à 45,6 en juillet, son plus bas niveau depuis sept mois, après 45,8 en juin.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires prévoyaient pour juillet un indice PMI des services à 53 et un indice du secteur manufacturier à 46,2.

Chute des nouvelles commandes en Allemagne

En Allemagne, moteur de l'activité manufacturière en Europe, l'indice PMI composite est ressorti à 48,7 en juillet, son niveau le plus bas depuis quatre mois, après 50,4 en juin. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur un indice composite à 50,7.

Dans le détail, l'indice PMI du secteur des services a atteint 52 en juillet, après 53,1 en juin, et l'indice PMI du secteur manufacturier s'est établi à 42,6, contre 43,5.

Les économistes prévoyaient une amélioration de l'indice des services à 53,4 et de l'indice du secteur manufacturier à 44 pour juillet.

Les nouvelles commandes ont connu leur chute la plus marquée depuis trois mois, ce qui laisse penser que les chefs d'entreprise s'abstiennent de passer commande tant que la demande ne se sera pas redressée plus fermement.

"La situation semble compliquée", indique Norman Liebke, économiste chez Hamburg Commercial Bank. Il souligne la chute "brutale et spectaculaire" de la production manufacturière, qui entraîne la plus grande économie de la zone euro au bord de la contraction.

L'activité en France se rapproche d'une stabilisation

L'indice PMI composite de la France s'est établi à 49,5 en juillet, son niveau le plus élevé depuis trois mois, après 48,2 le mois précédent. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur un redressement un peu plus marqué de l'indice PMI composite en juillet, à 49,7.

L'indice PMI du secteur des services, soutenu par les Jeux olympiques qui débutent vendredi à Paris, a progressé à 50,7 en juillet, son plus haut niveau depuis trois mois, après 48,8 en juin.

L'indice du secteur manufacturier s'est en revanche replié à 44,1 en juillet, son niveau le plus faible depuis six mois, pénalisé par la faiblesse de la demande. L'incertitude politique pèse sur la confiance en France depuis la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées, qui n'ont pas encore abouti à la formation d'un nouveau gouvernement. En juin, l'indice du secteur manufacturier s'était établi à 45,3.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur un indice des services à 49,9 et sur un indice manufacturier à 45,8 en juillet.

