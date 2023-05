L'entreprise australienne d'extraction de lithium Allkem Ltd, qui s'apprête à fusionner avec l'entreprise américaine Livent Corp pour un montant de 10,6 milliards de dollars, voit des opportunités "énormes" en Argentine, a déclaré mardi un de ses dirigeants.

S'exprimant lors d'un événement minier à Buenos Aires, Karen Vizental, responsable en chef du développement durable et des affaires extérieures, a déclaré que la solide réserve de projets de lithium en Argentine pourrait attirer des milliards de dollars d'investissements d'ici la fin de la décennie, tandis que les exportations de lithium du pays pourraient s'élever à 10 milliards de dollars.

"L'ampleur de l'opportunité, si l'on se projette à l'horizon 2030, est énorme", a déclaré Mme Vizental.

"Nous avons toute une série de projets qui en sont à différents stades, de faisabilité ou d'exploration. Si ces projets sont menés à bien, nous parlons d'un investissement de plus de 7 milliards de dollars.

L'Argentine, quatrième producteur mondial de lithium, se trouve dans ce que l'on appelle le "triangle du lithium" et attire les investissements. Allkem et Livent exploitent les deux projets actuellement en production, mais une série d'autres projets devraient voir le jour.

Les deux entreprises ont annoncé ce mois-ci un projet de fusion qui donnerait naissance au troisième producteur mondial du métal utilisé pour fabriquer les batteries des véhicules électriques dont ont besoin les constructeurs automobiles, de Tesla Inc à BMW.

Mme Vizental a déclaré que la fusion, dont elle espère qu'elle sera achevée d'ici la fin du mois de novembre, apporterait des avantages "d'échelle", davantage d'échanges de technologies et d'innovations, et accélérerait les investissements.

"C'est extrêmement positif pour les projets que nous avons ici en Argentine", a-t-elle déclaré.

Selon les analystes, l'Argentine a bénéficié d'un modèle décentralisé et axé sur le marché, alors que d'autres pays de la région, notamment la Bolivie, le Mexique et récemment le Chili, ont prôné un développement davantage dirigé par l'État et même l'idée d'un cartel du lithium à la manière de l'OPEP.

"Je ne suis pas d'accord avec l'idée d'une OPEP du lithium", a déclaré Gerardo Morales, gouverneur de la province minière de Jujuy, dans le nord du pays, lors de la conférence minière d'Arminera. D'autres gouverneurs de régions clés pour le lithium, Catamarca et Salta, ont dit la même chose.

L'Argentine, la Bolivie et le Chili concentrent à eux trois la moitié des richesses en lithium de la planète, sous les salines des hautes plaines andines. Le Chili, deuxième producteur mondial, a dévoilé le mois dernier son projet de stratégie publique-privée pour le lithium.

"Ils reculent", a déclaré M. Morales à propos du Chili. "Et la Bolivie aussi. Cela signifie plus d'investissements pour nous. (Reportage de Lucila Sigal ; Rédaction d'Adam Jourdan et Marguerita Choy)