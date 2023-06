Analyse - L'Argentine est confrontée à des négociations cruciales avec le FMI pour désamorcer la bombe de la dette qui se profile à l'horizon

Aujourd'hui à 12:44 Partager

L'Argentine et le Fonds monétaire international (FMI) sont confrontés à un dilemme de 44 milliards de dollars, les deux parties devant se rencontrer pour des discussions cruciales afin de réorganiser l'accord sur la dette du pays, qui est énorme et vacillant, et qui est essentiel pour éviter un défaut de paiement sur des milliards de dollars de dettes imminentes.

Le pays sud-américain, un mauvais payeur en série qui lutte depuis des années contre l'inflation et les crises monétaires, a conclu un accord de prêt de 57 milliards de dollars avec le FMI en 2018, qui a échoué et a été remplacé l'année dernière par un nouveau programme de 44 milliards de dollars. Mais avec des réserves nettes de devises étrangères estimées en territoire négatif, touchées par une sécheresse majeure qui a coulé les récoltes clés de soja et de maïs, l'Argentine risque à nouveau de ne pas pouvoir rembourser sa dette, avec 2,7 milliards de dollars dus au fonds rien que ce mois-ci. Le ministre de l'économie, Sergio Massa, est attendu à Washington dès cette semaine pour tenter de débloquer les négociations en vue d'accélérer les versements du FMI et d'assouplir les objectifs économiques liés à l'accord, ce que les investisseurs et les traders surveillent de près. "Le Fonds sait que l'Argentine est un problème, c'est son principal débiteur, mais il me semble que les négociations stagnent. On ne voit pas de progrès significatifs", a déclaré Ricardo Delgado, de la société argentine de services financiers Analytica. Une source du ministère de l'économie a déclaré vendredi que le voyage de M. Massa, qui devait avoir lieu dans les prochains jours, pourrait être reporté en fonction de l'évolution des négociations virtuelles. "Tant que tout n'est pas scellé, personne ne voyage. Quand tout sera prêt, ils voyageront pour mettre les choses sur papier. Et quand tout sera écrit, Massa voyagera", a déclaré la source. Dans les rues de Buenos Aires, la pression monte. L'inflation a atteint 114 %, mettant à mal les salaires et le pouvoir d'achat, les réserves ont dégringolé et une personne sur quatre vit dans la pauvreté, beaucoup blâmant - ce n'est pas la première fois - l'austérité liée au FMI. "Nous devons changer ces politiques économiques, nous devons rompre avec la dépendance au FMI", a déclaré Hugo Godoy, un dirigeant syndical qui a défilé vendredi à Buenos Aires dans le cadre des manifestations contre la gestion de l'économie par le gouvernement et contre l'austérité. "Quelque 43 % des Argentins vivent en dessous du seuil de pauvreté et 4,5 millions, soit 10 % de la population, souffrent de la faim", a-t-il ajouté. LIMITER LES DÉGÂTS Le gouvernement espère anticiper les décaissements de plus de 10 milliards de dollars du FMI prévus pour cette année, bien qu'il soit réticent à accepter des mesures d'austérité sévères dans la perspective des élections générales d'octobre, où il risque d'être battu. "Les investisseurs sont très attentifs aux signes des négociations avec le FMI", a déclaré l'économiste Gustavo Ber. "Recevoir de nouveaux fonds - ou au moins rééchelonner les décaissements et les paiements - serait crucial pour réduire les tensions financières et de change à ce stade". Entre-temps, l'Argentine a renouvelé sa dette locale pour repousser les remboursements libellés en pesos, a prolongé une ligne de swap de devises avec la Chine et doit faire face à un mur d'obligations avec des créanciers étrangers privés l'année prochaine. Les échanges de dette locale et les espoirs de progrès avec le FMI ont fait remonter les obligations argentines libellées en dollars, qui sont passées de 20 cents en mai à 30 cents aujourd'hui, bien qu'elles soient toujours en difficulté. Nombreux sont ceux qui craignent que même l'accélération des versements du FMI ne permette pas de résoudre les problèmes de l'Argentine pendant longtemps. "La préalimentation des décaissements pourrait être une solution pour limiter les dégâts jusqu'à la fin du mandat du gouvernement actuel en décembre", a déclaré dans un rapport l'Institute of International Finance, un groupe de commerce bancaire basé à Washington. L'Argentine a reçu un soupçon de bonnes nouvelles cette semaine avec un ralentissement de l'inflation mensuelle en mai pour la première fois en six mois et en deçà des attentes des analystes, bien qu'il s'agisse toujours d'un taux exorbitant de 7,8 % pour le mois. "L'inflation reste très élevée et affecte l'ensemble du scénario économique, mais le fait qu'elle ait légèrement diminué par rapport au mois d'avril contribue à réduire la pression", a déclaré un banquier argentin sous couvert de l'anonymat. "C'est comme un patient malade dont la fièvre a légèrement baissé. Mais le patient est toujours malade et a toujours de la fièvre".