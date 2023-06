L'Argentine a demandé directement au président américain Joe Biden de la soutenir dans ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue de revoir son accord sur la dette de 44 milliards de dollars, dans une lettre signée par des dirigeants régionaux du Brésil, du Mexique et d'autres pays.

Le pays sud-américain, qui doit faire face à des réserves de devises étrangères en baisse, à une inflation de plus de 100 % et à une sécheresse majeure qui a frappé ses principales exportations de soja et de maïs, espère accélérer les remboursements du FMI et assouplir certains objectifs économiques prévus par l'accord.

La lettre, également soutenue par les dirigeants du Chili, de la Colombie, du Paraguay et de la Bolivie, indique une escalade des tensions dans les pourparlers avec le FMI, un prêteur multinational dans lequel les États-Unis détiennent la plus grande part des droits de vote.

"L'inflexibilité du FMI à revoir les paramètres de l'accord dans le contexte de la sécheresse que nous avons décrite risque de transformer un problème de liquidité en un problème de solvabilité", indique la lettre partagée par le gouvernement argentin sur Twitter.

"Pour ces raisons, nous vous demandons avec respect et affection de soutenir l'Argentine dans les négociations qu'elle est en train de mener."

L'Argentine, de loin le plus grand débiteur du FMI, a d'abord conclu un programme de prêt de 57 milliards de dollars en 2018 sous l'ancien dirigeant conservateur Mauricio Macri. Ce programme a été remplacé par un nouvel accord de 44 milliards de dollars conclu l'année dernière sous l'actuel président Alberto Fernandez.