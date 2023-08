Le ministère argentin de l'économie a déclaré jeudi qu'il gèlerait les prix des carburants jusqu'au 31 octobre, suite à un accord avec l'industrie, afin d'aider à freiner l'inflation à trois chiffres.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que le gouvernement réduirait les taxes en échange du gel des prix, mais a ajouté que les avantages fiscaux pourraient être "retirés" si les entreprises ne respectaient pas l'accord.

L'accord a été conclu à l'issue d'une réunion entre le ministre de l'économie, Sergio Massa, et des dirigeants de compagnies pétrolières telles que YPF et Vista, qui s'est tenue plus tôt dans l'après-midi.

Le pays sud-américain lutte contre une inflation annuelle galopante, qui a atteint 113,4 % en juillet, et une inflation mensuelle qui devrait encore augmenter en août.