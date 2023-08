Le ministère argentin de l'économie va geler le prix du pétrole brut à 56 dollars le baril jusqu'à la fin du mois d'octobre, suite à un accord avec l'industrie, afin d'aider à freiner l'inflation à trois chiffres, ont déclaré vendredi deux sources du secteur pétrolier.

L'accord a été conclu après des réunions jeudi entre le ministre de l'économie Sergio Massa et des dirigeants de compagnies pétrolières telles que YPF et Vista. Le gouvernement avait également annoncé un gel des prix des carburants à la pompe.

Le plafonnement des prix, dans un contexte d'inflation nationale de plus en plus élevée (113 %), place le prix du baril de pétrole brut local en dessous des 63 dollars qu'il atteignait auparavant et bien en dessous du prix de référence du pétrole Brent, qui s'élève actuellement à environ 85 dollars. L'Argentine a longtemps contrôlé le prix du pétrole sur le marché intérieur.

Les deux sources ont déclaré à Reuters vendredi que l'industrie locale, qui produit du pétrole et du gaz principalement à partir de l'énorme formation de schiste de Vaca Muerta, dans le sud de la Patagonie, avait accepté un prix fixe jusqu'au 31 octobre.

"Nous comprenons la situation et nous sommes parvenus à un accord", a déclaré une source de l'industrie, qui a demandé à ne pas être nommée. "Il s'agit d'une mesure d'extrême nécessité et d'urgence.

Le pays sud-américain lutte contre une inflation annuelle galopante qui

a atteint 113,4 %

en juillet, et l'inflation mensuelle devrait encore augmenter en août, après que le résultat choquant des élections primaires a entraîné une forte dévaluation du peso.

Le secrétariat argentin à l'énergie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la fixation du prix du brut. (Reportage d'Eliana Raszewksi ; Rédaction d'Adam Jourdan et Marguerita Choy)