Les marchés argentins sont confrontés à une gueule de bois électorale ce lundi après la victoire surprise aux élections primaires du libertarien d'extrême droite Javier Milei, qui souhaite supprimer la banque centrale et dollariser l'économie, ce qui a bouleversé la course vers les élections générales d'octobre.

L'économiste à la voix de rock et à la chevelure sauvage a largement dépassé les prévisions en obtenant quelque 30 % des voix avec plus de 90 % des bulletins dépouillés, ce qui représente la plus grande part des voix. Les primaires servent de répétition générale pour les élections générales qui se tiendront dans deux mois.

Les marchés espéraient une bonne performance des candidats plus modérés, qui ont passé une mauvaise soirée. Cela pourrait affaiblir le peso sur les marchés parallèles populaires lundi et peser sur les obligations qui ont augmenté ces dernières semaines.

"Le marché ne s'attendait pas à de tels résultats de la part de Milei. Je pense que le gouvernement devra être très attentif au marché des changes, ce sera certainement une semaine avec beaucoup de tension", a déclaré Dante Sica, consultant et ancien ministre de la production.

Le résultat signifie que Milei sera en concurrence en octobre avec l'ancienne ministre de la sécurité Patricia Bullrich, qui a remporté l'investiture du principal parti conservateur, Ensemble pour le changement, et avec le candidat de la coalition péroniste au pouvoir, le ministre de l'économie Sergio Massa, en octobre, et que tout reste à faire.

Un candidat doit obtenir 45 % des voix le 22 octobre pour l'emporter, ou 40 % et 10 points d'avance sur le deuxième. S'il n'y a pas de vainqueur absolu, comme cela semble probable, un second tour sera organisé en novembre entre les deux candidats arrivés en tête.

Les marchés argentins sont depuis longtemps fragilisés par des années de crise économique. Après une élection primaire similaire en 2019, les obligations et la monnaie se sont effondrées et restent en difficulté, le peso étant désormais maintenu par des contrôles de capitaux que le gouvernement n'a pas été en mesure d'annuler.

Goldman Sachs a déclaré dans une note avant le vote que Milei soutient des "propositions politiques plus radicales", y compris la dollarisation et des réductions de dépenses importantes, et a apporté une certaine incertitude étant donné son absence de machine politique établie.

"Il attire les jeunes électeurs contestataires, mais ne dispose pas d'une base de partisans bien établie ni d'une plateforme de parti plus large sur laquelle s'appuyer, contrairement aux candidats des partis plus traditionnels", a déclaré la banque d'investissement.