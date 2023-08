La course à l'élection présidentielle en Argentine a un facteur X imprévisible : Javier Milei, un libertarien fougueux aux cheveux sauvages qui porte des vestes en cuir, chante des chansons rock devant ses partisans et veut purger la politique de ce qu'il appelle les "voleurs".

L'économiste de 52 ans, dont l'attitude effrontée rappelle celle de l'ancien président américain Donald Trump ou de l'Italien Beppe Grillo, est passé d'une relative obscurité il y a quelques années à un cinquième des intentions de vote, ses rassemblements combatifs de style rock séduisant les électeurs en colère contre une inflation de 116 % et une pauvreté croissante.

Il s'est engagé à "faire exploser" le statu quo politique, à fermer la banque centrale, à dollariser l'économie et à réduire massivement l'État - des idées qui ont trouvé un écho auprès de nombreux électeurs, en particulier les jeunes, après des années de déclin économique.

"Milei est un phénomène", a déclaré Benjamin Gedan, directeur des programmes pour l'Amérique latine et l'Argentine au Wilson Center, un groupe de réflexion basé à Washington, ajoutant que son ascension avait ébranlé les deux principaux blocs politiques.

"Son message de peste sur les maisons résonne parmi les électeurs qui en ont assez des partis politiques traditionnels. Et ces électeurs sont légion".

Milei a peu de chances de remporter les élections générales du 22 octobre, mais il en a fait une course à trois, défiant la coalition péroniste au pouvoir et le principal groupe d'opposition conservateur "Ensemble pour le changement".

Il n'est pas confronté à une contestation interne lors du vote primaire de ce dimanche et il lui suffit d'atteindre 1,5 % pour accéder au scrutin d'octobre. Mais le résultat donnera une indication de la profondeur de sa popularité et de la menace qu'il pourrait représenter lors des élections générales.

Les instituts de sondage lui attribuent près de 20 % des intentions de vote, un niveau de soutien qui pourrait donner à son parti une influence significative au Congrès et lui permettre de jouer le rôle de faiseur de roi dans un éventuel second tour entre les deux principaux candidats.

Lors de son dernier événement de campagne, cette semaine, Milei est entré dans une arène en chantant, entouré de fans qui l'acclamaient. Il s'est insurgé contre l'élite politique, qu'il a qualifiée de "voleurs", qui s'emparent de l'argent des électeurs.

"Nous venons nous défendre contre les pilleurs de ce système, qui ne profite qu'aux voleurs politiques", a-t-il lancé à la foule joyeuse qui scandait "liberté, liberté", en référence au nom de son parti, La Libertad Avanza.

Ancien petit musicien de rock et athlète, Milei s'oppose à l'avortement et soutient les droits des armes à feu. Il a critiqué les lois du travail favorables aux travailleurs en les qualifiant de "cancer", a déclaré que l'État était la "base de tous les problèmes" et a fait l'éloge du gangster américain Al Capone, qu'il considère comme un héros.

L'ascension de Milei reflète une tendance régionale plus large de ces dernières années, qui a vu des politiciens latino-américains s'écartant du courant dominant et s'engageant à rompre le statu quo gagner en importance au Brésil, en Colombie, au Pérou et au Chili.

"Les gens en ont assez des politiciens", a déclaré Adriano Gabriel Zoccola, un avocat de 31 ans de Buenos Aires qui soutient Milei en raison de ses propositions économiques et de ses projets de réduction des dépenses publiques et du nombre de ministères.

"Pour que l'Argentine connaisse un véritable changement, il faut que quelque chose de complètement différent émerge. Je pense que Javier est la bonne personne", a ajouté M. Zoccola, qui a déclaré avoir déjà voté pour Ensemble pour le changement.

Les opposants affirment que les propositions de Milei sont irréalistes. Il s'agit notamment du projet de dollarisation de l'économie, auquel la plupart des Argentins sont opposés en dépit de la dépréciation rapide du peso et de la forte inflation. Une parité dollar-peso introduite pour des raisons similaires dans les années 1990 a apporté des avantages à court terme, mais s'est soldée par une dévaluation peu glorieuse.

Diana Mondino, économiste et conseillère de Milei qui se présente au Congrès pour son parti, a déclaré que sa réputation d'intransigeance était la raison pour laquelle beaucoup de gens ne l'aimaient pas, mais que c'était aussi ce qui avait fait son succès.

"Il n'est pas prêt à négocier", a déclaré M. Mondino. Il est prêt à dire : "De quoi avons-nous besoin pour faire avancer les choses ? Cela peut faire mal, mais cela se fera".

Selon M. Gedan, Milei pourrait obtenir un résultat surprenant lors des élections, ce qui aurait au moins pour effet de bouleverser le panorama politique.

"Lors des dernières élections en Argentine, les deux grandes coalitions ont raflé la quasi-totalité des voix. Aujourd'hui, un électeur sur cinq votera probablement pour Milei - et il pourrait faire encore mieux", a déclaré M. Gedan.