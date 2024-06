Washington (awp/afp) - Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé jeudi le déblocage d'une enveloppe de près de 800 millions de dollars destinée à l'Argentine, dans le cadre d'un accord portant sur un montant total de 44 milliards.

"Les bonnes nouvelles continuent", s'est félicité le président argentin ultralibéral Javier Milei sur le réseau social X en partageant le communiqué du FMI. Peu auparavant, le Sénat avait donné son feu vert à un paquet de réformes dérégulatrices contesté, après une journée marquée par des émeutes qui ont provoqué au total une dizaine de blessés et autant d'arrestations.

Le conseil d'administration du FMI a estimé que le programme était "bien sur les rails, avec tous les critères de performance quantitative jusqu'à fin mars 2024 qui ont été atteints avec de la marge", dans son communiqué.

Cette décision d'approuver la huitième revue du programme d'aide en cours avec Buenos Aires va porter le versement total déjà effectué dans le cadre de cet accord à plus de 41 milliards de dollars.

"Le conseil a insisté sur le fait que consolider les progrès solides nécessitait d'améliorer la qualité de l'assainissement budgétaire, d'engager les démarches pour établir une feuille de route en vue de l'amélioration de la situation monétaire et des changes, et de mettre en oeuvre un programme structurel", a poursuivi l'institution internationale.

Elle a souligné la nécessité de "poursuivre les efforts pour soutenir les personnes vulnérables, élargir le soutien politique et assurer une prise de décision souple".

M. Milei a revendiqué avoir réalisé "l'ajustement le plus grand de l'histoire de l'humanité" depuis son entrée en fonction, le 10 décembre.

Mais le pays reste confronté à une inflation record même si elle a continué de décélérer en mai, à 4,2% sur un mois, soit la plus basse en deux ans et demi. Elle reste en revanche écrasante sur un an, à 276,4%.

Elle avait accéléré après la dévaluation du peso fin 2023.

L'économie argentine devrait se contracter de 2,8% en 2024, selon les données du Fonds, après une récession de 1,6% enregistrée en 2023.

afp/jh