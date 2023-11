Paris (awp/afp) - Le distributeur français Carrefour a annoncé vendredi le "retour des magasins et des produits" de son enseigne en Bulgarie, via un franchisé grec, Retail & More, qui va "sous-franchiser l'enseigne" Carrefour pour au moins une vingtaine de magasins, selon un communiqué.

"Retail & More, franchisé grec depuis 2022, est en relation avec plusieurs groupes bulgares pour sous-franchiser l'enseigne, dont vingt magasins du réseau Parkmart fondé en 2018 par Dobromir Andonov", indique le distributeur français, qui prévoit "l'ouverture de 10 nouveaux marchés en franchise" d'ici 2026.

Les magasins Parkmart, "répartis sur l'ensemble du territoire (Sofia, Varna, Bourgas...)", passeront sous enseignes Carrefour "dans les prochains mois".

Retail & More revendique "bientôt 50 magasins Carrefour" en Grèce, selon son PDG Vasilis Stasinoulias, cité dans le communiqué de Carrefour.

Carrefour était présent en Bulgarie au début des années 2010, via son précédent franchisé en Grèce, Marinopoulos, qui avait perdu la franchise Carrefour début 2016.

Carrefour était implanté fin 2022 dans plus de 40 pays, dont 8 dans lesquels il exploite lui-même une partie plus ou moins importante de ses magasins: France, Espagne, Italie, Belgique, Pologne, Roumanie, Brésil et Argentine. France, Espagne et Brésil pèsent plus de 80% de ses ventes globales.

Dans les autres zones (Moyen?Orient, Afrique, Asie...), Carrefour "dispose de partenaires locaux qui gèrent et développent un parc de magasins sous enseignes", indique-t-il dans sa documentation financière.

Le groupe s'appuie beaucoup et de plus en plus sur le modèle de la franchise, dans laquelle il confie à un tiers l'exploitation des magasins.

La franchise, "peu consommatrice de capitaux, permet de s'appuyer sur l'implication et la connaissance du marché local des partenaires" sans avoir à supporter les salaires ou les investissements dans la modernisation des magasins, indique Carrefour.

En outre, le franchisé s'approvisionne auprès de la centrale du groupe, plaçant l'entreprise franchiseuse dans un rôle de grossiste.

En France, Carrefour fait passer chaque année depuis l'arrivée à sa tête d'Alexandre Bompard plusieurs dizaines de magasins en location-gérance, une variante de franchise dans laquelle Carrefour reste propriétaire du fonds de commerce.

Cela lui vaut les critiques des organisations syndicales, qui déplorent que les accords d'entreprise d'un magasin franchisé ou en location-gérance sont moins-disants que ceux d'un grand groupe. Pour Carrefour, la location-gérance permet de "redresser la performance de magasins fortement déficitaires".

