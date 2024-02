(Actualisation: précisions sur les baisses de prix au 4e trimestre et sur les perspectives du groupe pour 2024)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Carrefour a publié mardi un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au quatrième trimestre, en raison notamment d'un recul de ses ventes en France, mais s'est dit confiant pour 2024 compte tenu du ralentissement de l'inflation.

Pour la période d'octobre à décembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 25,01 milliards d'euros, en repli de 1,4% par rapport à la même période de 2022. En données comparables, c'est-à-dire hors essence, et corrigées des variations de change, des effets calendaires et de périmètre, les ventes sont ressorties en hausse de 10,2%.

En France, les ventes en données publiées ont reculé de 4,5% au dernier trimestre sur un an, après une hausse de 2,1% au troisième. Elles ont notamment été pénalisées par une diminution des achats non alimentaires et par la poursuite de la désinflation alimentaire.

Carrefour a par ailleurs indiqué avoir baissé ses prix sur plus de 2.000 produits au cours du dernier trimestre en France, mais aussi en Espagne et au Brésil, ses trois marchés clés. Ces initiatives se sont traduites par une amélioration de la satisfaction client mais n'ont pas empêché une baisse des volumes.

Bénéfice net en hausse de 23%

Sur l'ensemble de l'année écoulée, l'inventeur de l'hypermarché a enregistré une forte dynamique commerciale, en France et dans la plupart de ses marchés en Europe, en dépit de la hausse des prix alimentaires.

Le chiffre d'affaires de Carrefour a atteint 94,13 milliards d'euros, en progression de 3,5% en données publiées et de 10,4% en données comparables. Le chiffre d'affaires hors taxes s'est établi à 83,27 milliards d'euros, en hausse de 12% en données comparables.

Le résultat opérationnel courant (ROC) est ressorti à 2,26 milliards d'euros, en baisse de 4,7% sur un an. Il intègre une charge d'environ 60 millions d'euros liée à la dévaluation du peso argentin intervenue au mois de décembre, conformément à la norme IAS 29. A taux de change constants, le ROC ressort en hausse de 9,8%.

Le bénéfice net s'est élevé à 1,66 milliard d'euros en 2023, en progression de 23,1% par rapport à 2022.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes tablaient, en moyenne, sur un chiffre d'affaires hors taxes de 84,93 milliards d'euros, un ROC de 2,26 milliards d'euros et un bénéfice net de 1,18 milliard d'euros.

Carrefour a également indiqué avoir généré un flux de trésorerie disponible de 1,62 milliard d'euros, contre 1,26 milliard d'euros en 2022.

Rachat d'actions de 700 millions d'euros

Pour 2024, le groupe s'est dit confiant dans la poursuite de performances financières "positives" grâce notamment au ralentissement de l'inflation en Europe et à l'amélioration attendue du pouvoir d'achat des consommateurs.

Le groupe devra cependant s'adapter à un nouveau contexte concurrentiel en France à la suite du rachat par Auchan et Intermarché de la plupart des supermarchés et hypermarchés Casino.

"Carrefour poursuivra ses efforts en matière de compétitivité afin de soutenir sa dynamique de parts de marché, notamment en France", a indiqué le groupe qui compte également sur la finalisation d'ici à l'été prochain du rachat des enseignes Cora et Match, ainsi que de 31 magasins Casino, pour défendre ses parts de marché.

"Au Brésil, la montée en puissance des magasins convertis [suite au rachat de Grupo Big, ndlr], dans un environnement qui se normalise, devrait permettre d'améliorer sensiblement la rentabilité", a précisé Carrefour.

Dans ce contexte, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,87 euro par action au titre de l'exercice écoulé, contre 0,56 euro pour 2022.

Carrefour a également annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 700 millions d'euros cette année, après avoir réalisé pour 800 millions d'euros de rachats de titres en 2023.

