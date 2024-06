L'Argentine a perdu mercredi son appel devant un tribunal londonien pour renverser une décision qui laissait la nation sud-américaine face à une facture de 1,56 milliard d'euros (1,67 milliard de dollars) pour des titres liés au PIB.

Quatre fonds spéculatifs, détenant environ 48 % des titres émis entre 2005 et 2010, ont poursuivi l'Argentine en 2019 et la Haute Cour de Londres a statué en leur faveur l'année dernière, laissant l'Argentine redevable de 1,33 milliard d'euros plus les intérêts.

Le pays a fait appel le mois dernier, alors que son économie est confrontée à une inflation annuelle galopante de près de 300 %, la plus élevée au monde.

Toutefois, la Cour d'appel de Londres a rejeté l'appel de l'Argentine dans une décision écrite rendue mercredi. (Reportage de Sam Tobin ; édition de Sarah Young)