Des entreprises énergétiques argentines et brésiliennes ont entamé des discussions sur l'inversion du flux vers le sud d'un réseau de gazoducs boliviens qui relie les trois pays, car un déficit régional en gaz pourrait obliger le Brésil à payer pour d'autres sources d'approvisionnement en combustible.

Selon des cadres et des sources, une proposition préliminaire sur le changement de gazoduc n'a pas eu de succès auprès de la Bolivie, laissant le Brésil de plus en plus exposé à la volatilité des prix du gaz naturel liquéfié (GNL).

Le Brésil a clairement indiqué ces derniers mois que le gaz argentin, qui possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz de schiste au monde, sera nécessaire pour équilibrer les approvisionnements. Les exportations de la Bolivie, qui était autrefois un producteur important dans la région, ont diminué rapidement et pourraient ne plus être disponibles après 2029, selon les experts.

L'option la plus rapide et la moins chère pour remédier à la pénurie régionale pourrait être d'exporter le gaz de la formation de schiste de Vaca Muerta, en Argentine, en inversant un réseau de gazoducs boliviens qui a acheminé le gaz vers le sud.

Mais le gouvernement argentin du nouveau président Javier Milei doit d'abord achever des projets de transport clés pour acheminer son gaz jusqu'à la frontière avec la Bolivie et mettre en place le cadre commercial nécessaire à la négociation des tarifs, selon des cadres et des experts impliqués dans les pourparlers.

Ces derniers mois, le gouvernement bolivien et la société publique YPFB ont rejeté une proposition initiale de l'Argentine et du Brésil de payer un droit de péage pour le passage du gaz argentin à travers son territoire, ont déclaré trois cadres des sociétés concernées.

Le pays andin a proposé d'importer du gaz argentin et de le revendre à des entreprises brésiliennes, ont-ils ajouté. Ce plan a été rejeté par les contreparties, car il entraînerait une hausse significative des coûts d'importation pour le Brésil.

"Il s'agit d'un problème commercial", a déclaré Mauricio Tolmasquim, responsable de la transition énergétique au sein de la compagnie pétrolière brésilienne contrôlée par l'État, Petrobras, l'un des principaux destinataires du gaz bolivien.

"Nous devons trouver un terrain d'entente", a-t-il déclaré le mois dernier en marge de la conférence CERAWeek à Houston.

L'Argentine souhaite résoudre les goulets d'étranglement du transport intérieur cette année afin d'équilibrer sa distribution de gaz et de commencer à planifier ses exportations. De son côté, la Bolivie doit accepter de négocier les conditions de passage du gaz.

Si ces deux conditions sont remplies, le gaz argentin pourrait commencer à être acheminé vers le Brésil l'année prochaine, pendant la saison de faible demande en Argentine, a déclaré Alvaro Rios, directeur de la société de conseil Gas Energy Latin America.

Les gouvernements bolivien et argentin et YPFB n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les prix du GNL ont atteint un niveau record en 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, mais ont chuté à leur niveau le plus bas depuis près de trois ans, suite à une demande plus faible que prévu en raison d'un hiver doux et de stocks importants aux États-Unis, en Europe et au Japon.

REMPLIR LA LIGNE

Petrobras préférerait recevoir davantage de gaz pour remplir son gazoduc en provenance de Bolivie, qui fonctionne actuellement à environ 60 % de sa capacité, a déclaré M. Tolmasquim.

"Si la Bolivie peut augmenter (l'offre) pour le Brésil, ce serait parfait, car nous pourrions alors trouver un autre moyen d'acheminer le gaz depuis l'Argentine, (comme) la construction d'un autre gazoduc vers le sud du Brésil ou nous pourrions avoir recours au GNL", a-t-il ajouté.

Cependant, jusqu'à l'année dernière, la nation andine n'a pas été en mesure de respecter les volumes négociés avec le Brésil. En décembre, Petrobras a accepté de modifier son contrat gazier avec la Bolivie afin de maintenir les importations à 20 millions de mètres cubes par jour. L'accord prévoyait également une flexibilité saisonnière et prolongeait le délai pour atteindre les approvisionnements totaux, a déclaré la société.

L'Argentine, deuxième destinataire du gaz bolivien, prévoit de cesser ses importations en octobre si elle achève l'extension de son propre réseau gazier afin d'acheminer davantage de gaz des champs de Vaca Muerta vers ses provinces septentrionales, ont indiqué des fournisseurs de gaz.

Le pays tente également de faire avancer deux grands projets de GNL, l'un par la société malaisienne Petronas et la société publique YPF, et l'autre par le producteur de pétrole et de gaz Tecpetrol.

"Le goulot d'étranglement actuel se situe au niveau des oléoducs argentins. L'Argentine veut négocier avec la Bolivie, mais elle doit d'abord inverser le flux de ses propres gazoducs et assurer l'acheminement du gaz jusqu'à la frontière. Ils doivent également travailler sur les tarifs et les réglementations", a déclaré M. Rios.

L'approvisionnement de l'Argentine par la Bolivie est tombé à 2 millions de mètres cubes par jour, soit une fraction de la consommation argentine de 130 millions de mètres cubes par jour, a déclaré Ricardo Markous, PDG de Tecpetrol, qui produit du gaz en Argentine et en Bolivie.

Une augmentation des exportations de gaz de la Bolivie, dont la production a chuté d'environ 45 % au cours des huit dernières années pour atteindre 34 millions de mètres cubes par jour, est peu probable dans les années à venir, a déclaré M. Rios.

"D'ici 2029, la Bolivie n'aura plus de gaz à exporter, car la demande intérieure correspondra à la capacité de production. Le déclin de la production s'est accéléré chaque année", a-t-il ajouté.

Ce déclin devrait accroître la pression en faveur d'autres sources d'approvisionnement, selon des experts et des sources, en particulier si les prix du GNL, qui a été l'alternative pour le Brésil et l'Argentine ces dernières années, augmentent à nouveau. (Reportage de Marianna Parraga à Houston et d'Eliana Raszewski à Buenos Aires, complétés par Danny Ramos à La Paz et Fabio Teixeira à Rio de Janeiro, et édités par Marguerita Choy)