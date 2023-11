Un fonds négocié en bourse (ETF) axé sur le marché boursier argentin a fait un bond à New York lundi, après que le libertaire radical Javier Milei a remporté la présidence du pays.

Le Global X MSCI Argentina ETF, qui offre une exposition à un panier d'actions argentines les plus liquides, a grimpé de près de 11,5 % lundi, après avoir enregistré une hausse de 13,5 % et atteint son niveau le plus élevé depuis septembre.

Alors que les marchés du pays sud-américain étaient fermés lundi en raison d'un jour férié local, les actions cotées aux États-Unis des sociétés argentines ont également fait un bond dans les échanges américains.

Les gains de l'ETF proviennent d'un grand nombre de petites transactions, a déclaré Todd Sohn, un analyste de l'ETF chez Strategas à New York.

Au moment où la cloche de clôture a retenti, la valeur des transactions sur le FNB approchait les 26 millions de dollars, contre une moyenne d'environ 1 million de dollars par jour tout au long de l'année 2023. Il s'agit de la deuxième journée de négociation la plus active jamais enregistrée pour l'ETF, a déclaré M. Sohn. Il a ajouté que la plupart des transactions portaient sur des blocs de 100 actions, voire moins.

"Il semble qu'il y ait eu beaucoup de transactions aléatoires de la part d'investisseurs particuliers qui ont joué la volatilité" après l'annonce de l'élection et dans un contexte de spéculation sur les propositions de Milei pour résoudre les problèmes économiques de l'Argentine, a ajouté M. Sohn.

Parmi les plus grands investisseurs enregistrés dans ARGT au 30 septembre, on trouve le fonds spéculatif Millennium Management LLC, qui n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

La liste des grands actionnaires comprend également des teneurs de marché d'ETF et des sociétés de gestion de patrimoine et de conseil s'adressant aux particuliers et aux familles fortunés.

ARGT, l'un des nombreux petits ETF spécifiques à un pays, ne dispose que d'environ 56 millions de dollars d'actifs. Sa principale participation est de loin la société de commerce électronique MercadoLibre Inc, qui représente 28 % du fonds.

Les autres actions argentines qui ont vu leurs actions cotées aux États-Unis augmenter sont la société pétrolière YPF, en hausse de 40,1 %, et les sociétés financières Banco Macro et Grupo Financiero Galicia.

"Ces fonds de petits pays sont des véhicules idéaux pour les petits traders d'un jour qui sautent sur des événements tels que l'élection présidentielle de dimanche en Argentine, a déclaré M. Sohn. (Reportage de Suzanne McGee ; rédaction de Megan Davies, Andrew Heavens et Cynthia Osterman)