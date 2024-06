La banque centrale d'Argentine a commencé à freiner ses achats agressifs de dollars, une mesure clé pour constituer des réserves sous le nouveau président libertaire Javier Milei, ce que les analystes associent à des ventes de céréales plus faibles que prévu par les agriculteurs locaux.

La banque centrale du pays sud-américain producteur de céréales a effectué des achats nets de dollars au cours de la première semaine de juin, pour un montant d'environ 99 millions de dollars, soit le montant le plus bas de l'année, après une baisse constante au cours du mois dernier, selon les données de la banque centrale.

Cela souligne la difficulté croissante pour l'entité de maintenir ce qui a été un rythme effréné d'accumulation de devises étrangères, visant à reconstruire les réserves qui étaient profondément dans le rouge lorsque Milei a pris ses fonctions en décembre.

La banque centrale argentine a acheté plus de 17 milliards de dollars de devises étrangères dans le cadre de cette campagne d'accumulation rapide de réserves depuis que Milei a pris ses fonctions le 10 décembre. L'Argentine a besoin de dollars pour payer ses créanciers, notamment le Fonds monétaire international (FMI).

L'accumulation des réserves de la banque est essentielle pour rétablir la stabilité économique et financière après des années de crise et pour permettre au gouvernement de tenir sa promesse de supprimer les contrôles monétaires rigoureux qui entravent les affaires et le commerce.