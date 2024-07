L'inflation en Argentine devrait s'accélérer pour atteindre plus de 5% en juin, ce qui mettrait fin à une période de cinq mois de ralentissement de la hausse des prix, selon un sondage Reuters réalisé mercredi.

Une enquête menée auprès de 21 analystes locaux et étrangers prévoit une estimation médiane de 5,1 % et une moyenne de 5,2 % pour le mois de juin.

Depuis l'investiture du président Javier Milei à la fin de l'année dernière, le pays sud-américain a connu un ralentissement de l'inflation, dont les niveaux sont passés de 25,5 % en décembre à 4,2 % en mai.

Le chiffre de juin devrait briser cette tendance. Les prévisions des analystes se situent entre 4,6 % et 5,6 %.

La Fundacion Libertad y Progreso a déclaré que l'accélération s'expliquait "avant tout par les prix réglementés, qui ont enregistré une augmentation mensuelle de 8,6 %, principalement influencée par la mise à jour des tarifs du gaz et de l'électricité".

Le cabinet de conseil Orlando Ferreres y Asociados a déclaré que les augmentations étaient tirées par les coûts du logement, des transports et des communications, à environ 17 % et 11 % respectivement, et suivies par la santé et l'éducation, à environ 6 % dans les deux cas.

L'agence nationale de statistiques INDEC devrait publier ses données sur l'inflation vendredi à 1900 GMT.