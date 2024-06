Le taux d'inflation mensuel de l'Argentine en mai a été le plus bas depuis 2022, ont montré les données officielles jeudi, diminuant pour le cinquième mois consécutif à 4,2% dans le cadre d'une sévère campagne d'austérité menée par le président libertaire Javier Milei.

La hausse des prix en glissement mensuel a été la plus faible depuis le début de l'année 2022, inférieure aux prévisions d'une augmentation de 4,9 % et en baisse par rapport au pic de plus de 25 % atteint en décembre.

L'inflation annuelle a également ralenti pour la première fois depuis le milieu de l'année dernière, s'éloignant du pic d'avril pour s'établir à 276,4 %, ce qui reste l'un des taux les plus élevés au monde.

De nombreux Argentins disent qu'ils n'ont pas encore ressenti les effets bénéfiques du ralentissement de l'inflation, les coûts élevés de l'alimentation, des services publics et des transports rendant insuffisant le salaire mensuel minimum de 234 315 pesos (260 $) en Argentine.

"Je ne comprends toujours pas comment l'inflation peut diminuer", a déclaré Silvia Castro, une retraitée de 65 ans qui fait ses courses sur un marché de la banlieue de Buenos Aires.

"Les impôts sont très élevés, les services et l'essence sont chers, les assurances sont chères, le travail social (service de santé) qui devait baisser est le même ou a augmenté.

Les données sur l'inflation publiées jeudi devraient alimenter les paris selon lesquels la banque centrale argentine continuera à réduire le taux d'intérêt de référence du pays.

L'autorité monétaire a ramené le taux de 133 % en décembre au taux encore élevé de 40 %.

Le gouvernement argentin s'est vanté d'avoir réussi à maîtriser l'inflation grâce à des mesures strictes visant à réduire l'impression monétaire de la banque centrale, à se concentrer sur la reconstitution des réserves et à réduire les dépenses.

Les marchés se sont réjouis jeudi de l'adoption par le Sénat d'un vaste ensemble de réformes qui sont essentielles pour le programme économique du président Milei, les obligations argentines et la monnaie argentine se sont redressées.

Cependant, le gouvernement de Milei doit relever le défi de garder les électeurs à ses côtés, alors que l'économie est au point mort et que les niveaux de pauvreté augmentent.

Laura Basualdo, une commerçante de 53 ans, a déclaré que de nombreuses personnes avaient du mal à acheter des biens car leur capacité de gain avait été érodée par une inflation constamment élevée.

"Je suis commerçante et je vois souvent le client d'en face qui, manifestement, si mes prix ne lui conviennent pas, va chercher d'autres offres", a-t-elle déclaré.

"Nous devons tous faire du shopping aujourd'hui. C'est terrible, l'argent que l'on a en poche est de plus en plus léger, de moins en moins à chaque fois. Aujourd'hui, on a l'impression que manger est un luxe".