Le principal organisme de défense des droits de l'homme des Amériques a exhorté jeudi les autorités argentines à respecter la liberté de réunion des citoyens, après avoir appris que la police avait fait un usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques et des journalistes.

La déclaration de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) fait suite aux manifestations qui ont eu lieu le 12 juin devant le Congrès argentin pour protester contre un projet de loi controversé lié aux réformes économiques du président libertaire Javier Milei.

"Nous sommes préoccupés par l'utilisation disproportionnée de la force publique contre les journalistes et les personnes qui participent à des manifestations pacifiques en Argentine, ainsi que par les actes de violence perpétrés par de simples citoyens au cours de ces manifestations", a déclaré la CIDH.

Des images de Reuters ont montré une voiture en flammes lors de la manifestation, et des manifestants dispersés qui lançaient des pierres et des bouteilles. La police aurait réagi avec des armes moins meurtrières, notamment des irritants chimiques, des matraques, des balles en caoutchouc et des canons à eau, a déclaré la CIDH.

Le gouvernement a publié une déclaration indiquant que les forces de sécurité avaient repoussé "des terroristes armés de bâtons, de pierres et même de grenades, qui tentaient de perpétrer un coup d'État".

À la suite des manifestations, 33 personnes ont été arrêtées pour atteinte à l'ordre public et constitutionnel, mais 28 d'entre elles ont été libérées faute de preuves suffisantes, et cinq sont restées en détention provisoire.

La vice-présidente du Milei, Victoria Villarruel, dont le vote a permis de départager les voix après un long débat au Congrès, a déclaré qu'elle votait pour l'adoption du projet de loi en citant deux Argentins - l'un violent et l'autre qui attend avec douleur "et sacrifice pour le changement pour lequel ils ont voté".

Cette loi tentaculaire, qui encourage les incitations à l'investissement, la privatisation de nombreuses entités publiques et la refonte de la fiscalité, fait partie du plan de Milei pour lutter contre la pire crise économique depuis des décennies, avec une inflation de 300 %, un endettement élevé et une pauvreté galopante.

La CIDH a souligné l'importance des manifestations pacifiques dans les sociétés démocratiques. La force publique ne devrait être utilisée qu'en dernier recours et dans des circonstances légales, nécessaires et proportionnelles. (Reportage de Natalia Siniawski, édition de Bernadette Baum)