La banque argentine Banco Galicia, qui rachète les actifs locaux de HSBC dans le cadre d'une transaction de près de 500 millions de dollars, parie sur le fait que le nouveau président libertaire Javier Milei réduira l'inflation galopante et assouplira les taux d'intérêt afin de stimuler le crédit dans le pays sud-américain.

Le directeur général du groupe financier local, Fabian Kon, a déclaré à Reuters, après la confirmation de l'accord avec HSBC, que l'approche de Milei, favorable au marché et aux politiques fiscales strictes, devrait profiter au secteur bancaire et contribuer à réduire l'inflation, qui dépasse les 275 %.

"Au fur et à mesure que l'Argentine convergera vers des taux d'inflation et des taux d'intérêt plus faibles, vous verrez une augmentation explosive du crédit", a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique.

L'inflation mensuelle devrait baisser à près de 10 % en mars, ce qui devrait entraîner une réduction du taux de référence.

Milei, qui a pris ses fonctions en décembre, a pris des mesures pour réduire les dépenses de l'État afin de résorber un profond déficit budgétaire. Les excédents enregistrés au début de l'année ont stimulé les investisseurs et propulsé les obligations à des niveaux inégalés depuis des années. Le peso a également progressé.

Le pays connaît toutefois une forte augmentation des niveaux de pauvreté et un ralentissement de l'activité économique dans un contexte de resserrement des conditions, le dernier signal d'alarme étant la production industrielle, qui a chuté d'environ 10 % en février d'une année sur l'autre.

M. Kon a toutefois déclaré que le resserrement du régime fiscal était essentiel pour rétablir la stabilité macroéconomique dans le pays, qui traverse depuis des années des cycles de crise économique préjudiciables, avec des défauts de paiement réguliers sur sa dette souveraine.

"L'Argentine est un pays historiquement indiscipliné, il a donc besoin d'une discipline budgétaire et avec une discipline budgétaire, l'inflation est une impossibilité mathématique", a-t-il déclaré. "Nous voyons une trajectoire descendante pour l'inflation.

Il a ajouté que l'accent mis par l'économiste de droite et ancien journaliste Milei sur les marchés et la déréglementation finirait par stimuler l'investissement et, partant, l'économie.

"La liberté des marchés favorise les investissements", a-t-il déclaré.

La banque, qui fait partie du Grupo Financiero Galicia, espère que l'accord avec HSBC - qui s'inscrit dans le cadre de l'orientation plus large de la banque mondiale vers l'Asie - renforcera sa propre position au niveau national.

"Ce que nous recherchons, c'est la croissance dans un environnement de plus en plus concurrentiel où l'investissement d'une banque est essentiellement technologique", a-t-il déclaré. (Reportage de Walter Bianchi ; Rédaction d'Adam Jourdan et Josie Kao)