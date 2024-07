Les Argentins, grands amateurs de bœuf, réduisent leur consommation de steaks à mesure que l'économie du pays s'effondre, ce qui signifie que la consommation de bétail atteindra probablement un niveau record cette année, selon une étude de marché publiée vendredi.

La consommation de bœuf en Argentine en 2024 devrait s'élever à environ 44,8 kg, soit le niveau le plus bas depuis le début des enregistrements en 1914, a indiqué la bourse de Rosario, qui publie des mises à jour du marché pour les céréales et le bétail. La moyenne historique est de près de 73 kg.

L'économie du pays sud-américain a été durement touchée par une inflation à trois chiffres, une récession et une augmentation de la pauvreté et du chômage.

Le président libertaire Javier Milei, qui a pris ses fonctions en décembre, a mis en place des mesures d'austérité pour réduire les dépenses publiques. Il a également mis fin au gel des prix du bœuf imposé par le gouvernement précédent.

L'Argentine, célèbre pour sa culture de la viande de bœuf, est parsemée de steakhouses, d'élevages de bétail et de barbecues "asado".

Les tendances à long terme montrent que la population se tourne de plus en plus vers des alternatives moins chères telles que le poulet et le porc. En 2024, près de 2 kg de viandes alternatives pourront être achetés pour le prix d'un kg de bœuf, selon le rapport.

Toutefois, cette année, la consommation totale de viande devrait chuter de 9 % par rapport à l'année dernière et atteindre son niveau le plus bas depuis 2011, selon la bourse.

Avec la baisse de la consommation nationale, les agriculteurs expédient de plus en plus leur viande de bœuf à l'étranger, selon un autre rapport de la bourse publié vendredi. Les volumes d'exportation de janvier à mai de cette année sont en hausse de 10 % par rapport à la période précédente.

Bien qu'ils mangent moins de bœuf, les Argentins en consomment beaucoup plus que les Américains, qui en avalent en moyenne 38 kg par an, les Australiens, 27 kg, et les Chiliens, 26 kg, a ajouté la bourse. (Reportage de Kylie Madry ; Rédaction de Richard Chang)