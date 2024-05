Le Canada, le Mexique et l'Argentine ont commencé lundi à accélérer le règlement des opérations sur titres, en réduisant de moitié le délai de règlement à un jour, dans le but de réduire le risque de contrepartie et d'améliorer la liquidité du marché.

Le règlement est l'étape finale d'une transaction, au cours de laquelle les acheteurs obtiennent la livraison de leurs titres et les vendeurs sont payés.

Les acteurs du marché et les régulateurs américains suivent de près la mise en œuvre du "T+1" au Canada, au Mexique et en Argentine, car Wall Street passera à un règlement en un jour mardi pour les actions, les obligations d'entreprises et municipales et d'autres titres.

Les marchés mondiaux étant fortement intégrés, tout accroc dans ces pays pourrait signaler des problèmes potentiels pour les États-Unis également.

"À l'heure actuelle, tout est au beau fixe. Il n'y a aucun problème et tout le monde est extrêmement optimiste", a déclaré Keith Evans, directeur exécutif de l'Association canadienne des marchés de capitaux, une organisation sectorielle de droit fédéral.

Les volumes seront probablement jusqu'à 25 % inférieurs à la normale en raison du jour férié de lundi aux États-Unis, ce qui constitue "un certain avantage" pour le Canada, a ajouté M. Evans.

En Argentine, Gonzalo Pascual Merlo, directeur général de l'opérateur local BYMA, a déclaré à Reuters que le changement renforcerait encore les marchés de capitaux du pays.

"La mise en œuvre de cette mesure présente des avantages évidents pour l'ensemble de l'écosystème, des fournisseurs de liquidités aux investisseurs et autres participants", a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la BYMA a ajouté que la mise en œuvre d'un règlement plus rapide "renforcerait l'arbitrage sans friction avec d'autres marchés mondiaux et réduirait le risque de contrepartie dans le cadre d'un règlement normal, augmentant ainsi la sécurité pour les participants aux marchés de capitaux".

Bien que les régulateurs discutent depuis longtemps de la mise en œuvre d'un règlement en un jour, la question a gagné en importance après que la frénésie des transactions autour du "mème stock" GameStop en 2021 a mis en évidence la nécessité de réduire le risque de contrepartie et d'améliorer l'efficacité du capital et la liquidité dans les transactions sur titres.

En Chine et en Inde, la nouvelle norme est déjà en place, tandis que la Grande-Bretagne et l'Union européenne prévoient de passer au règlement à un jour dans les années à venir.

Plus il y aura de pays ou de marchés qui adopteront le T+1, plus les investisseurs mondiaux bénéficieront d'un règlement efficace et rapide.

Les transactions sur devises qui financent les transactions sur titres sont actuellement réglées en deux jours. Pour cette raison, les régulateurs et les acteurs du marché s'attendent à une augmentation temporaire des échecs commerciaux. La société de recherche ValueExchange a constaté dans une enquête que les acteurs du marché s'attendent à ce que le taux d'échec des transactions passe de 2,9 % à 4,1 % après la mise en œuvre de T+1.

"Les prochains jours promettent d'être difficiles", a déclaré Nawan Butt, responsable des marchés de capitaux chez Purpose Investments à Toronto. "Nous devons prendre le temps de maintenir toutes les transactions et de nous assurer que les taux d'échec restent bas, car les coûts de financement sont assez élevés dans le contexte actuel des taux d'intérêt.