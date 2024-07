La banque centrale argentine et le ministère de l'économie ont rencontré les banques du pays lundi, écartant toute idée de dévaluation de la monnaie malgré la pression croissante sur le peso dans les marchés parallèles populaires, a déclaré une source bancaire à Reuters.

La réunion de lundi matin a rassemblé environ 80 cadres et représentants de différentes banques, a déclaré la source. Elle a eu lieu après que le gouvernement du président libertaire Javier Milei ait obtenu le soutien de son premier projet de réforme majeur la semaine dernière.

Le gouvernement s'est engagé à passer à la "phase 2" de son plan de stabilisation de l'économie touchée par la crise, avec une inflation à trois chiffres, une récession qui s'aggrave et une myriade de contrôles de capitaux qui faussent le commerce mais qui sont en place pour protéger le peso.

La source de la banque, qui a demandé à ne pas être identifiée, a déclaré que le ministre de l'économie Luis Caputo et le chef de la banque centrale Santiago Bausili avaient "ratifié la politique de change" lors de la réunion, y compris la parité rampante actuelle de 2 % par mois pour le peso qui ralentit sa dépréciation.

La forte dépréciation récente du peso sur les marchés parallèles, largement utilisés en raison des limites strictes imposées à l'accès aux dollars via le marché officiel, a créé un écart important entre les taux officiels et parallèles et a suscité des spéculations quant à une dévaluation.

"Il n'y aura pas de hausse soudaine du taux de change", a déclaré la source, se référant à ce que le fonctionnaire a dit aux banques lors de la réunion. Il a ajouté que les contrôles de capitaux seraient levés, mais "sans précipitation".

Le gouvernement a déclaré la semaine dernière qu'il chercherait à "fermer les robinets" de l'émission de pesos par la banque centrale pour payer les intérêts de certaines dettes, dans le cadre de ses efforts visant à maîtriser l'inflation et à atteindre un déficit budgétaire nul.