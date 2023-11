Le président élu de l'Argentine, Javier Milei, a choisi Horacio Marin, cadre de Tecpetrol, pour diriger la compagnie pétrolière contrôlée par l'État, YPF, a déclaré mercredi un porte-parole de Milei.

M. Marin dirige l'exploration et la production de Tecpetrol, qui exploite le champ pétrolier et gazier de Fortin de Piedra dans la formation de schiste de Vaca Muerta en Argentine, l'une des plus grandes au monde.

Milei a remporté le second tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier et prendra ses fonctions le 10 décembre. Pendant la campagne, il s'est engagé à privatiser les entreprises contrôlées par l'État, comme YPF, mais il a souligné que ces entités devraient d'abord prendre de la valeur.

Tecpetrol, qui produit du pétrole et du gaz dans des pays tels que l'Argentine, le Mexique et la Colombie, est une unité de la société luxembourgeoise Techint, qui regroupe des entreprises telles que Tenaris et Ternium.

YPF a été nationalisée par le gouvernement argentin en 2012. Elle dirige le développement de Vaca Muerta. (Reportage d'Eliana Raszewski ; Rédaction de Christian Plumb)