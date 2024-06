Le président libertaire argentin Javier Milei a rencontré le directeur général du Fonds monétaire international (FMI) vendredi en marge du sommet du G7, le plus important forum international auquel il ait participé depuis son entrée en fonction en décembre.

M. Milei a rencontré la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, lors du sommet qui s'est tenu en Italie, un jour après que le Fonds eut approuvé la huitième révision de l'accord de 44 milliards de dollars conclu avec l'Argentine au titre du mécanisme élargi de crédit, ouvrant ainsi la voie au versement de 800 millions de dollars au pays pour l'aider à relancer son économie.

"Nous restons déterminés à continuer à soutenir les efforts de l'administration (Milei) pour restaurer durablement la stabilité et créer une économie plus prospère, stable et orientée vers le marché", a écrit Mme Georgieva dans un message sur X.

M. Milei, économiste favorable à l'économie de marché et ancien présentateur de télévision, s'efforce de redresser la crise économique majeure dont il a hérité lorsqu'il a pris ses fonctions en décembre.

Il a également rencontré brièvement le président américain Joe Biden pour la première fois depuis son entrée en fonction et a embrassé son compatriote le pape François, avec lequel il s'est déjà opposé.

M. Milei devait également rencontrer le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui accueille le sommet, ainsi que le président de la Banque mondiale Ajay Banga.

Bien que cela ne soit pas prévu dans son agenda officiel, Milei pourrait éventuellement rencontrer le président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, un partenaire commercial important que le chef d'État argentin a critiqué à plusieurs reprises. (Reportage de Lucila Sigal ; Reportage complémentaire de Kylie Madry ; Rédaction de Stéphanie Hamel, Montage de Angus MacSwan et Sam Holmes)