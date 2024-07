Le président argentin Javier Milei a signé tôt mardi un pacte avec les gouverneurs provinciaux, longtemps retardé, dans le but d'élargir le soutien aux réformes économiques et de renforcer son gouvernement minoritaire, en place depuis près de sept mois.

L'accord, signé peu après minuit avec 18 gouverneurs, vise à dissiper les doutes des marchés quant à la capacité de M. Milei à surmonter la pire crise économique de ces dernières décennies, qui a plongé la moitié de la population dans la pauvreté et fait grimper l'inflation à près de 300 %.

"L'Argentine se trouve à un point d'inflexion", a déclaré M. Milei, un économiste libertaire radical, dans un discours prononcé plus tard dans la ville de Tucuman, dans le nord du pays, où l'Argentine a déclaré son indépendance de l'Espagne il y a plus de deux siècles.

"Le peuple exige un changement de direction.

Les obligations et le peso ont subi de nouvelles pressions après une forte hausse initiale du marché lorsque Milei a pris ses fonctions en décembre, alors que l'économie est tombée en récession et que les tensions politiques se sont aggravées.

Le parti de Milei, La Libertad Avanza, n'a pas de majorité parlementaire et n'a pas de gouverneurs provinciaux, de sorte qu'il doit négocier avec d'autres partis politiques pour mener à bien son programme.

Parmi les dix points couverts par le pacte, le gouvernement de Milei a mis l'accent sur un budget équilibré non négociable, de fortes réductions des dépenses publiques, ainsi que des réformes fiscales et de l'emploi.

"Ce pacte montre que les gouverneurs de différents partis politiques peuvent unir leurs forces pour que le gouvernement national puisse respecter cet engagement", a déclaré Martin Llaryora, gouverneur de la province centrale de Cordoba, à la presse lundi en fin de journée.

Fin juin, les législateurs argentins ont adopté deux réformes législatives majeures soutenues par Milei et visant à relancer l'économie, en réduisant les dépenses publiques et en attirant les investissements privés. Mais les marchés se sont repliés la semaine dernière.

Lundi, le peso a perdu quelque 2 % sur le marché parallèle informel, atteignant un niveau record de 1 450 pour un dollar.

La signature de l'accord a été reportée au 25 mai. Il est connu sous le nom de "pacte de mai", en référence à la révolution argentine de mai contre le colonisateur espagnol, et a été signé dans le bâtiment historique où l'indépendance a été officiellement déclarée en 1816. (Reportage de Jorge Otaola et Nicolas Misculin ; Rédaction de Sarah Morland et Aida Pelaez-Fernandez ; Montage de Bill Berkrot)