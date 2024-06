Le Sénat argentin a entamé mercredi le débat sur un projet de loi tentaculaire qui est la clé des plans de réforme économique du nouveau président libertaire Javier Milei, alors même que des manifestants ont allumé des feux et se sont heurtés à la police dans les rues à l'extérieur du Congrès.

La chambre haute, qui est divisée presque en deux sur le projet de loi, s'apprête à entamer un débat marathon. Le projet de loi a été adopté par la chambre basse des députés en avril, en deuxième lecture et avec de nombreux changements.

Le gouvernement de Milei, qui ne dispose que d'une petite minorité dans les deux chambres, a négocié pour gagner des alliés. Il sait que le projet de loi sera modifié, mais il espère au moins obtenir l'approbation générale. Un rejet pur et simple serait un coup dur.

Les législateurs locaux et les médias ont estimé que les sénateurs étaient divisés à parts égales. Le projet de loi a besoin de 37 votes sur les 72 législateurs de la chambre pour obtenir une majorité.

C'est un vote très équilibré : 36 et 36", a déclaré à la presse Guadalupe Tagliaferri, une législatrice conservatrice du parti "Ensemble pour le changement", allié du gouvernement. Elle a ajouté que le vote pourrait revenir au vice-président, qui préside le Sénat, pour départager les voix.

Le principal bloc d'opposition péroniste de gauche, étroitement allié aux syndicats, est susceptible de voter contre le projet de loi dit "de base" et un paquet fiscal séparé. Le projet de loi principal prévoit la privatisation d'entreprises publiques, l'octroi de pouvoirs spéciaux au président et la stimulation de l'investissement.

"La vie des Argentins est en jeu. Nous avons bu ce poison plusieurs fois : avoir une inflation nulle avec une activité économique nulle", a déclaré Luis D'Elia, manifestant et leader social, alors que des milliers de personnes protestaient contre les réformes prévues.

"Ce poison a échoué plusieurs fois en Argentine et nous ne permettrons pas que cela continue.

Les images des rues de Buenos Aires montrent une voiture incendiée, des manifestants jetant des pierres et des bouteilles, et des policiers en tenue anti-émeute utilisant des gaz, des lances à eau et des balles en caoutchouc.

UN NID DE RATS

Milei, un économiste impétueux et un ancien éditorialiste qui s'est heurté aux législateurs et a régulièrement qualifié le Congrès de "nid de rats", a lié beaucoup de choses à ce projet de loi. Son gouvernement affirme qu'il s'agit d'un élément clé pour résoudre la crise économique majeure dont il a hérité.

"Nous allons changer l'Argentine. Nous allons faire une Argentine libérale", a déclaré M. Milei mercredi, ajoutant que si ses réformes n'étaient pas adoptées par le Congrès aujourd'hui, il essaierait à nouveau en 2025.

Un représentant du gouvernement s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a déclaré qu'il s'attendait à ce que le projet de loi soit approuvé par l'ensemble du Sénat, mais qu'il serait "plus modifié que nous ne le souhaiterions". S'il est approuvé avec des modifications, il sera renvoyé à la chambre basse.

"Si la loi sur les bases est adoptée, elle accélérera le processus de croissance, principalement en attirant des investissements dans le pays. Si elle n'est pas adoptée, nous continuons, mais peut-être plus lentement", a déclaré cette personne.

L'Argentine connaît une inflation annuelle de près de 300 %, une myriade de contrôles des capitaux qui entravent les affaires et le commerce, des réserves de devises étrangères épuisées et une dette élevée qui doit être remboursée. L'économie est également en récession et la pauvreté augmente.

Le débat au Sénat devrait se poursuivre tard dans la journée de mercredi, et le vote pourrait avoir lieu dans la soirée.

"Ils vont devoir acheter du pop-corn", a déclaré le sénateur de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, à la chaîne locale C5N. "Cela va être une longue nuit pour essayer de sortir de l'impasse. (Reportage de Nicolás Misculin ; Rédaction d'Adam Jourdan, Rod Nickel et Sandra Maler)