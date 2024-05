Selon les dernieres donnees du gouvernement, les agriculteurs argentins accelerent leurs ventes de soja, qui avaient ete fortement retardees, grace a la hausse des prix mondiaux et a de meilleures conditions meteorologiques pour la recolte en cours.

Les ventes de soja enregistrees dans ce pays d'Amerique du Sud, l'un des principaux exportateurs d'huile et de farine de soja, ont atteint 4,2 millions de tonnes metriques au cours des trois premieres semaines de mai, selon les donnees du gouvernement, le temps plus sec ayant contribue a stimuler la recolte.

Ce chiffre est deja superieur a ceux des mois d'avril et de mars, au cours desquels 2,8 millions de tonnes et 3,5 millions de tonnes de soja avaient ete vendues respectivement. Les ventes de soja de l'Argentine continuent cependant a se derouler au rythme le plus lent depuis pres d'une decennie.

Les ventes de mai, qui comprennent les accords conclus jusqu'au 22 mai, portent le total des ventes de la recolte actuelle 2023/24 a environ 36,7 % de la recolte prevue de 49,7 millions de tonnes.

Les prix du soja ont egalement augmente ces dernieres semaines, les contrats a terme de juillet sur l'indice local MATBA-ROFEX s'etablissant a environ 325 dollars la tonne mercredi, bien au-dessus de la fourchette de 290 dollars la tonne en mars et avril.