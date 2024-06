Les obligations internationales en dollars de l'Argentine ont augmenté jeudi après que les investisseurs aient poussé un soupir de soulagement suite à l'adoption par le Sénat d'un projet de loi tentaculaire qui est essentiel pour les plans de réforme économique du président libertaire Javier Milei et qu'ils aient renouvelé une ligne de swap avec la Chine.

Milei prévoit de réformer une économie en difficulté, avec une inflation proche de 300%, et envisage de privatiser les entreprises publiques, d'accorder des pouvoirs spéciaux au président et de stimuler l'investissement.

Les obligations internationales du pays libellées en dollars ont progressé sur l'ensemble de la courbe, l'échéance 2029 bénéficiant des gains les plus importants, en hausse de 2,1 cents pour être offerte à 57,1, selon les données de MarketAxess.

Le projet de loi a été adopté après un débat marathon et les sénateurs sont prêts à voter sur chaque article du paquet conçu pour stimuler l'investissement en se désengageant des entités étatiques et en fournissant des incitations aux entreprises.

"L'adoption du projet de loi omnibus est la première étape d'un processus très serré, très bruyant et très long", a déclaré Thys Louw, gestionnaire de portefeuille chez le gestionnaire d'actifs Ninety One.

"Ce n'était pas parfait, mais je pense que c'est un pas en avant dans les opinions sur la gouvernance et la capacité à gouverner. Je considère cela comme un point positif", a ajouté M. Louw.

Toutefois, des manifestants ont allumé des feux et se sont heurtés à la police dans les rues devant le Congrès, certains craignant d'être encore plus exposés à la hausse du chômage et des prix à la consommation.

La nouvelle selon laquelle l'Argentine et la Chine ont renouvelé la partie activée d'un important accord de swap de devises pour l'équivalent de 5 milliards de dollars jusqu'en juillet 2026 a renforcé l'élan.

L'annonce faite par la banque centrale mercredi a désamorcé les craintes que l'Argentine doive effectuer des remboursements importants au cours du mois à venir avec des réserves épuisées.

Cependant, le pays est loin d'être sorti d'affaire, selon les analystes. La chambre basse doit encore approuver des mesures individuelles avant que Milei puisse officiellement adopter sa première loi.

"Nous pourrions assister à un rebond durable du Merval (principal indice boursier) si les objectifs de M. Milei sont atteints et conduisent à une baisse du risque pays et à une reprise des obligations souveraines", a déclaré Andres Abadia, économiste en chef pour la région Latam chez Pantheon Macroeconomics.

"Pour l'instant, cependant, l'incertitude reste élevée, la prudence est donc de mise", a-t-il ajouté.