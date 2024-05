Dans les champs de Pergamino, au cœur de la région céréalière de l'Argentine, l'agriculteur Adrian Farroni fait redémarrer sa récolte de soja tardivement, retardée par les pluies qui, conjuguées à la faiblesse des prix, ont entraîné les ventes de soja les plus faibles de la décennie dans le pays.

La lenteur du pays sud-américain à vendre l'oléagineux pourrait peser sur l'approvisionnement de la région, alors même que la récolte de son rival, le Brésil, a été endommagée par d'importantes inondations. L'Argentine est l'un des principaux exportateurs mondiaux d'huile de soja et de farine de soja.

Début mai, les agriculteurs argentins avaient vendu 31 % d'une récolte de soja prévue de 49,7 millions de tonnes métriques, leur rythme le plus lent depuis au moins la campagne 2014/15, selon les données du gouvernement.

"Généralement, nous commençons à récolter en avril, mais il pleuvait et pleuvait", a déclaré M. Farroni dans ses champs où deux moissonneuses-batteuses travaillaient pour reprendre la récolte pendant une fenêtre de temps frais et sec. "Chaque semaine, nous n'avons récolté que pendant deux jours et nous avons dû nous arrêter pendant cinq jours.

Les données du gouvernement montrent que jusqu'à mercredi dernier, les agriculteurs avaient récolté 61 % de la surface plantée en soja, ce qui est encore inférieur au rythme de récolte de la saison dernière, qui avait été marquée par la sécheresse.

Selon Dante Romano, chercheur au Centre agroalimentaire de l'Université Austral à Rosario, la plaque tournante de la production céréalière, les mauvaises conditions météorologiques et la faiblesse des prix ont bloqué les ventes. Les agriculteurs acceptent souvent de vendre avant que la récolte ne soit terminée.

"Le rythme des ventes a été très lent, l'un des plus lents que nous ayons connus dans l'histoire", a déclaré M. Romano, qui a estimé que des accords avaient été conclus pour seulement 12 % de la récolte de soja, soit environ la moitié du rythme moyen pour cette période de l'année.

LES VENTES DE SOJA "PARALYSÉES

Au début de l'année, les agriculteurs recevaient environ 270 dollars par tonne, a déclaré M. Romano, ce qui les a encouragés à conserver leurs stocks de soja et à attendre que le marché rebondisse.

"Le producteur subissait une perte à ces prix, ce qui paralysait totalement les ventes", a déclaré M. Romano.

Les prix du soja commencent maintenant à se redresser, les inquiétudes concernant les pertes de récoltes dues aux inondations au Brésil et à la sécheresse dans le nord de l'Argentine ayant compensé les données indiquant une baisse de la demande américaine.

Sur le marché à terme Argentina Rosario, les contrats à terme de soja pour juillet se négocient autour de 315 dollars la tonne, en baisse par rapport aux 350 dollars enregistrés lors de la plantation à la fin de l'année dernière, mais en hausse par rapport aux récents creux, ce qui, selon les analystes, a entraîné une légère augmentation des échanges.

L'agriculteur Farroni, cependant, a parié sur de nouvelles hausses du prix du soja, choisissant de vendre son blé et ses légumineuses pour l'instant afin de s'en sortir financièrement, tout en conservant principalement son soja.

"Il n'est toujours pas tentant de vendre du soja", a-t-il déclaré. "Celui qui peut tenir le coup et retarder les ventes attend.