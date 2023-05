Les salaires australiens ont augmenté au trimestre dernier au rythme annuel le plus rapide depuis dix ans, bien que les gains trimestriels aient manqué les prévisions, dans un résultat qui propose un réconfort temporaire aux décideurs politiques qui craignent qu'une spirale prix-salaires ne conduise à d'autres hausses de taux.

Les chiffres du Bureau australien des statistiques ont montré mercredi que l'indice des prix des salaires a augmenté de 0,8 % au cours du trimestre de mars par rapport au trimestre précédent, juste en dessous des prévisions d'une augmentation de 0,9 %.

La croissance annuelle des salaires s'est toutefois accélérée pour atteindre 3,7 %, contre 3,4 % au trimestre précédent, alors que les prévisions étaient de 3,6 %.

Les investisseurs ont réagi en faisant baisser le dollar australien de 15 ticks à 0,6645 $ et ont maintenu leurs paris sur une probabilité de 80 % que la Reserve Bank of Australia (RBA) maintienne ses taux le mois prochain. Cependant, ils considèrent qu'il y a plus de chances que les taux soient modifiés en août ou en septembre.

La RBA a déjà relevé ses taux d'intérêt de 375 points de base pour atteindre 3,85 %, son plus haut niveau depuis 11 ans, car l'inflation, qui s'élevait à 7 %, est restée bien au-dessus de la fourchette cible de 2 à 3 % de la banque.

"A la marge, un taux annuel légèrement plus élevé que prévu, mais probablement pas assez pour alarmer la RBA qui prête une attention particulière aux salaires, aux prix et aux mesures de productivité", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

La banque centrale a indiqué que d'autres hausses de taux pourraient être nécessaires, en déclarant qu'une augmentation de la croissance de la productivité, qui est tombée à son niveau le plus bas depuis les années 1970, serait nécessaire pour garantir que la croissance des salaires reste conforme à l'objectif d'inflation.

La croissance annuelle des salaires devrait culminer à 4,0 % à la fin de cette année, avant de retomber à 3,7 % à la mi-2025.

Les économistes surveillent également la décision du gouvernement d'augmenter le salaire minimum cette année et se demandent si l'augmentation correspondra à l'inflation, ce qui compliquerait encore davantage la tâche de la RBA pour juguler l'inflation.

Le gouvernement travailliste de centre-gauche a déjà annoncé une augmentation de salaire de 15 % pour les travailleurs du secteur des soins aux personnes âgées.

Les données de l'ABS montrent que les salaires du secteur public ont augmenté de 3,0 % par an, tandis que les salaires du secteur privé ont augmenté de 3,8 %. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Christian Schmollinger et Lincoln Feast)