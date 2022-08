À 75 ans, le Festival d'Édimbourg a plus que jamais l'intention de guérir les divisions.

Ce Londonien de 24 ans, d'origine irlandaise et caribéenne, utilise une subvention du Generate Fund pour monter sa pièce "Block'd Off", qui sera présentée au Pleasance Theatre de la ville à partir du 3 août, et briser le cycle de privation qui est au cœur de l'œuvre.

Plus encore que la race, la classe sociale est la question qui touche tout le monde et "transcende tout", soutient Saunders-Browne, et pourtant, les histoires de la classe ouvrière ont tendance à ne pas être racontées.

"La raison pour laquelle elles ne sont pas racontées est que, presque de manière scientifique, les personnes de la classe ouvrière doivent faire face à des luttes différentes", a-t-il déclaré.

"Vous ne pouvez pas faire de l'art, si vous n'avez pas de nourriture, si vous ne savez pas quand vous serez physiquement en sécurité."

Contrairement aux artistes stéréotypés du Fringe d'Edimbourg, sûrs de pouvoir compter sur l'argent de la famille, Saunders-Browne a déclaré que le budget du ménage de sa mère était de 3 000 livres (3 650 $) par an. C'est moins que les 5 000 livres qu'il a reçues du fonds, qui a été mis en place par le Pleasance pour les artistes noirs, asiatiques et de la majorité mondiale.

Il était néanmoins déterminé à jouer la comédie et a obtenu une bourse d'études à la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA).

Les personnages de sa pièce, hommes et femmes - dont des trafiquants de drogue et un tuteur blanc de la classe moyenne qui tente de les aider - sont tous joués par une seule femme, Camila Segal. Selon elle, la pièce s'inscrit dans une tendance théâtrale consistant à "aller vers l'authenticité".

Segal a quitté le Brésil à l'âge de 10 ans après qu'une tante ait fourni de l'argent à sa mère pour l'emmener en Angleterre à la recherche d'une vie meilleure.

"J'ai l'impression d'être cette pièce", a-t-elle déclaré. "C'est extrêmement personnel pour moi".

Célébrant son 75e anniversaire, le Festival international d'Édimbourg, et le Fringe qui s'est formé autour de lui, a été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d'utiliser la culture pour apaiser les divisions.

Cette ambition n'a jamais semblé aussi pertinente.

Anthony Alderson, directeur artistique du Pleasance, affirme qu'il est crucial d'attirer le plus grand nombre de personnes pour réduire les écarts dans la société qui se sont creusés pendant la pandémie de COVID-19 et la montée en flèche de l'inflation.

Le Pleasance n'est pas le seul lieu de spectacle à avoir mis en place des programmes pour soutenir la diversité. L'Assemblée voisine affirme que ses spectacles sont sélectionnés "sans distinction d'âge, de classe, de sexe ou de race".

Leur succès apparaîtra clairement à la fin du premier festival entièrement live d'Édimbourg depuis la pandémie.

Les ventes de billets n'ont pas encore atteint les records de 2019.

"Les risques liés au montage de ce festival sont immenses pour toutes les personnes impliquées", a déclaré Alderson. "Le seuil de rentabilité est incroyablement difficile à atteindre".

(1 $ = 0,8220 livre)