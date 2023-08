Amazon.com va lancer une offre de carte de crédit au Brésil, en partenariat avec le prêteur brésilien Banco Bradesco SA, a déclaré le directeur général de la banque vendredi, alors que le géant du commerce électronique s'efforce d'élargir son offre fintech.

Le lancement est prévu pour mardi prochain, selon le PDG Octavio de Lazari Junior, ajoutant que la banque gérera le risque de crédit de la carte, et que la carte sera alimentée par Mastercard.

D'autres détails, tels que les récompenses de fidélité et les limites de crédit de la carte, sont attendus la semaine prochaine.

Le directeur d'Amazon pour le Brésil, Daniel Mazini, a déclaré dans une note que l'entreprise était toujours "à la recherche d'opportunités" pour améliorer l'expérience d'achat des clients brésiliens.

L'offre de cartes de crédit intervient à un moment où le pays voit son taux d'intérêt entamer un cycle de baisse et où les programmes gouvernementaux visent à stimuler la consommation. La banque centrale du Brésil a voté mercredi pour réduire son taux d'intérêt de référence de 50 points de base à 13,25 %.

Amazon propose également une carte de crédit aux États-Unis, en partenariat avec JPMorgan Chase.

Les lignes de crédit peuvent constituer une source de croissance potentielle et sont de plus en plus populaires auprès des entreprises de services non financiers. (Reportage d'Alberto Alerigi Jr, reportage complémentaire d'Isabel Woodford, rédaction de Carolina Pulice, édition de Sandra Maler)