Brésil-Bolsonaro sort de l'hôpital après y avoir passé une nuit

29 mars (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro est sorti de l'hôpital mardi matin après y avoir passé une nuit pour subir des examens, ont annoncé les services de la présidence.

Jair Bolsonaro a été hospitalisé lundi soir à Brasilia après s'être senti mal à cause d'une "gêne" abdominale, selon son ministre de la Communication, Fabio Faria.

Il a regagné mardi le palais présidentiel et se sent "super bien", a déclaré par la suite Fabio Faria sur Twitter.

Jair Bolsonaro a souffert par le passé de plusieurs occlusions intestinales des suites d'une attaque à l'arme blanche dont il a été victime lors de la campagne électorale de 2018. Le dirigeant d'extrême droite brigue une réélection en octobre prochain et a déjà lancé sa campagne.