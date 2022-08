Brésil-L'Amazonie a subi en août ses pires incendies depuis 2010

SAO PAULO, 31 août (Reuters) - Le nombre d'incendies dans la forêt amazonienne du Brésil a atteint en août un niveau jamais vu depuis 2010, selon des données gouvernementales publiées mercredi, surpassant l'été noir de 2019 qui avait suivi la prise de fonction du président Jair Bolsonaro.

Les images satellite de l'Institut national de recherches spatiales (INPE) ont permis de détecter 31.513 départs de feu en Amazonie au cours des 30 premiers jours du mois, soit une hausse de plus de 12% sur un an et de 20% par rapport à la moyenne des feux enregistrée depuis 1998.

La forêt amazonienne, dont la bonne santé est cruciale pour la lutte contre le dérèglement climatique, n'avait pas connu pareille intensité au mois d'août depuis 2010, quand 45.018 incendies avaient été répertoriés.

Cette flambée de la déforestation intervient à l'approche de l'élection présidentielle qui va mettre aux prises dans un mois Jair Bolsonaro et l'ancien président Lula, dont les positions sur les questions environnementales, en particulier l'exploitation de l'Amazonie, sont aux antipodes. Lula est pour le moment donné vainqueur par les sondages d'intention de vote.

Les experts reprochent à Jair Bolsonaro d'avoir fait reculer les protections environnementales au Brésil, ouvrant la voie au défrichage illégal d'une plus grande partie de la forêt depuis son arrivée au pouvoir en 2019.

La présidence brésilienne et le ministère de l'Environnement n'ont pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

Des données préliminaires ont montré que la déforestation de l'Amazonie brésilienne au cours des sept premiers mois de cette année a totalisé une superficie d'environ sept fois la taille de la ville de New York - la plus importante pour cette période depuis au moins six ans. (Reportage Gabriel Araujo, version française Alizée Degorce, édité par Tangi Salaün)