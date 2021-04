Brésil-Le Sénat enquête sur la gestion par Bolsonaro de la crise sanitaire

par Maria Carolina Marcello

BRASILIA, 14 avril (Reuters) - Le Sénat brésilien a lancé mardi une enquête sur la gestion par le président Jair Bolsonaro de la crise sanitaire du coronavirus, un nouveau casse-tête politique pour le dirigeant d'extrême droite dont la cote de popularité est en net recul alors que le pays fait face à une vague ravageuse de l'épidémie.

L'enquête sénatoriale peut déboucher sur un éventail d'actions, dont l'ouverture d'une enquête policière sur d'éventuelles fautes.

Rodrigo Pacheco, le président du Sénat, a déclaré que l'enquête sur la gestion fédérale de l'épidémie de coronavirus serait combinée avec une enquête sur la distribution des ressources fédérales aux Etats.

Certains élus soutenant Jair Bolsonaro avaient appelé à l'ouverture d'une enquête sur la gestion de la crise sanitaire par les Etats et les municipalités.

Le bilan de l'épidémie dans le pays s'élevait mardi à plus de 358.000 décès, le plus élevé au monde derrière les Etats-Unis, et plus de 13,5 millions de cas de contamination.

Jair Bolsonaro s'est attiré des critiques pour son attitude face à l'épidémie de coronavirus, alors qu'il a décrit le COVID-19 comme une "petite grippe". Il a régulièrement ignoré les directives médicales appelant au port du masque et s'est plaint des mesures de confinement décidées par des Etats du pays. (version française Jean Terzian)