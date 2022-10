Brésil-Lula en tête après dépouillement de 71% des voix de la présidentielle

BRASILIA, 30 octobre (Reuters) - Le candidat de gauche à l'élection présidentielle brésilienne Luis Inacio Lula da Silva est passé en tête des résultats partiels après dépouillement d'un peu plus de deux tiers des voix dimanche, devant le chef d'Etat sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro.

L'ancien ouvrier et syndicaliste, issu du Parti des travailleurs (PT), âgé de 77 ans, mène avec 50,07% des voix contre 49,93% pour son adversaire sur la base de 71,09% des suffrages validés, soit une avance d'un peu plus de 120.000 voix sur un total de plus de 84 millions.

Jair Bolsonaro était donné largement en tête par les tout premiers résultats, qui concernaient des régions régulièrement plus favorables à son camp. (Reportage bureau de Brasilia, version française Marc Angrand)