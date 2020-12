Brésil: le PIB rebondit, mais le pays est toujours dans l'ornière

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le Produit intérieur brut du Brésil a fortement rebondi au 3e trimestre (+7,7%), sortant la première économie d'Amérique latine de la récession où l'a plongé la crise du coronavirus, mais seulement temporairement.

Le rebond est important, mais reste inférieur à la prévision de 8,8% des spécialistes consultés par le quotidien économique brésilien Valor.

"Dire qu'une hausse de 7,7% est décevante montre à quel point nous vivons une période exceptionnelle pour l'activité économique durant la pandémie", explique André Perfeito, du cabinet de consultants Necton. "Et le fait est qu'on s'attendait à une hausse plus importante".

Si l'on compare ce troisième trimestre de 2020 à celui de l'année dernière, on constate un recul de 3,9%.

Parmi les "déceptions" énumérées par André Perfeito, "la chute des exportations, qu'on attendait à la hausse sur ce trimestre" et "surtout la consommation des ménages, qui a augmenté de 7,64%, alors qu'on tablait sur au moins +10%".

"Décélération" en vue

Sur les neuf premiers mois de l'année, la contraction du PIB est de -5% par rapport à la même période de 2019 et le gouvernement de Jair Bolsonaro prévoit un recul du PIB de 4,5% en 2020 pour la première économie d'Amérique latine, avec une croissance de 3,2% en 2021.

Le Fonds Monétaire International (FMI) est plus pessimiste: il prévoit une chute de 5,8% cette année et une croissance de 2,8% en 2021.

Et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime pour sa part que le Brésil n'aura pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie à la fin de l'année 2022.

Avec l'impact de la crise sanitaire sur une économie déjà fragile, qui ne s'est jamais vraiment remise de la récession historique de 2015 et 2016, le Brésil a vu son PIB reculer de 1,5% au premier trimestre et de 9,6% au deuxième.

Le rebond au troisième trimestre est dû notamment aux aides du gouvernement aux entreprises et à la soixantaine de millions de Brésiliens les plus pauvres, mais au prix d'un déficit public et d'un endettement de plus en plus critiques.

Pour le quatrième trimestre, la Fondation Getulio Vargas prévoit "une décélération du rythme de la croissance" en raison "de la baisse des aides gouvernementales, de la hausse de l'inflation, des incertitudes sur la reprise de l'emploi et de la dégradation des finances publiques".

Incertitudes

Depuis le mois d'avril, le gouvernement brésilien verse à près d'un tiers de la population une "aide d'urgence", allocation qui a évité une onde de choc encore plus dévastatrice pour le deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19, avec plus de 174.000 morts.

Mais cette aide versée aux plus pauvres, d'un montant initial de 600 réais (95 euros) par mois, a été réduite de moitié en septembre et devrait cesser à la fin de l'année.

Elle a déjà coûté plus de 615 milliards de réais (97 milliards d'euros), soit 8,6% du PIB.

La dette publique représentait déjà 90,7% du PIB en octobre, contre 75,8% en décembre 2019.

Des chiffres préoccupants pour le ministre de l'Economie, l'ultra-libéral Paulo Guedes, qui avait promis à sa prise de fonctions il y a deux ans une grande cure d'austérité et des réformes pour assainir les finances publiques.

"Nous vivons un moment d'incertitude, avec plus de questions que de réponses", estime Jason Vieira, consultant chez Infinity Asset Management.

"Nous ne savons pas s'il y aura un nouveau paquet d'aides ou des réformes pour compenser le versement des allocations" qui ont revigoré l'économie lors de ce troisième trimestre, ajoute-t-il.

Les analystes mettent en doute la capacité du gouvernement à mettre en place ces réformes impopulaires, avec un président Jair Bolsonaro en quête de réélection et souvent en conflit avec le Congrès.

