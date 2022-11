Cuba réduit ses projets d'exportation de sucre, la production devant stagner.

Cuba entame sa récolte annuelle de sucre ce mois-ci, mais des experts et des fonctionnaires affirment que l'île des Caraïbes, en proie à la crise, aura du mal à produire suffisamment d'édulcorant, même pour sa propre consommation, ce qui réduit à néant ses projets d'exportation.

Le gouvernement communiste cubain a déclaré qu'il prévoyait de produire 455 000 tonnes de sucre brut lors de cette récolte, soit 14 000 tonnes de moins que lors de la précédente, qui avait atteint son niveau le plus bas depuis cent ans et avait contraint le pays à abandonner ses projets d'exportation pour un montant de 150 millions de dollars.

Le sucre était autrefois la fierté de Cuba, essentiel à sa production de rhum, apportant des devises étrangères grâce aux ventes à l'exportation et fournissant des emplois dans les vastes campagnes de l'île.

"C'est le premier plan depuis la révolution de 1959 qui n'inclut pas d'exportations significatives, bien qu'ils puissent en exporter un peu si le prix est bon et en importer plus tard [pour la consommation locale]", a déclaré un expert en sucre consulté par Reuters, qui a demandé à rester anonyme parce qu'il n'était pas autorisé à parler aux journalistes étrangers.

L'expert a déclaré que Cuba avait conclu un accord similaire après la récolte désastreuse de l'année dernière, en important une partie du sucre du Brésil.

Historiquement, Cuba consomme entre 600 000 et 700 000 tonnes de sucre par an et a un accord de longue date pour exporter 400 000 tonnes vers la Chine, un accord qui est maintenant suspendu, ont déclaré l'expert et une autre source ayant accès à l'industrie.

Le monopole d'État du sucre, AZCUBA, a également déclaré que le sucre produit cette récolte sera principalement destiné à la consommation intérieure et à des produits dérivés tels que le rhum et les aliments pour animaux.

La perte de ces recettes d'exportation serait un nouveau choc pour l'économie cubaine en difficulté, déjà frappée par la pandémie de coronavirus et les sanctions américaines.

Seuls 23 moulins sur 56 au total, entravés par le manque de carburant, de fournitures, de pièces de rechange et de personnel, broieront la canne à sucre pendant la récolte de cette saison, qui se termine généralement en avril.

En 1989, en revanche, Cuba comptait plus de 100 moulins et produisait 8 millions de tonnes de sucre brut, la plupart destinées à l'Union soviétique.

L'usine centenaire de l'Uruguay à Escambray fait partie de celles qui seront fermées cette année, selon un rapport du journal du parti communiste de la province de Sancti Spiritus.

"C'est la décision la plus choquante que le collectif et l'usine emblématique aient connue depuis longtemps", rapporte le journal. "C'était comme si un parent était mort ; il y avait du silence, de l'insécurité, des larmes".

L'usine et les plantations environnantes, comme une grande partie de l'agriculture et de l'industrie cubaines, ont vu leur production et leur efficacité diminuer de façon spectaculaire au cours des cinq dernières années.