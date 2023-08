La startup de gestion industrielle Tractian a levé 45 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la société de capital-risque General Catalyst, a-t-on appris lundi, ce qui valorise la startup basée à Atlanta à 205 millions de dollars.

La société propose une plateforme et des capteurs qui permettent de suivre les opérations industrielles de clients issus d'un large éventail de secteurs, de surveiller la santé des machines critiques et de prévenir les temps d'arrêt non planifiés.

"Plus de la moitié de cet investissement est essentiellement destiné à la recherche et au développement", a déclaré Igor Marinelli, PDG et cofondateur de l'entreprise, lors d'une interview.

Le reste des fonds devrait permettre de renforcer la présence de l'entreprise aux États-Unis et d'augmenter le nombre de ses employés, qui sont actuellement au nombre de 300.

La société possède également des bureaux au Brésil et au Mexique, ainsi qu'une usine à Sao Paulo.

Grâce à ce financement, Tractian pourrait atteindre la rentabilité d'ici la fin de l'année, selon M. Marinelli.

"La différence sera de savoir si nous prendrons la décision de ne pas faire de bénéfices de manière stratégique - pour continuer à investir - ou si nous voudrons faire des bénéfices et équilibrer les comptes".

Monashees, Next47 et des investisseurs individuels ont également participé à ce tour de table. (Reportage d'Andre Romani ; édition de Diane Craft)