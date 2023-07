La société néerlandaise JDE Peet's, l'un des leaders mondiaux du café, a annoncé lundi l'acquisition des activités de café et de thé du groupe brésilien JAV, la quatrième plus grande entreprise de café du pays.

Le groupe JAV est très présent dans le nord du Brésil grâce à ses marques Maratá. L'entreprise a toujours figuré parmi les cinq plus grands volumes de vente de café selon un classement annuel de l'ABIC, l'association brésilienne de l'industrie du café.

JDE Peet's est la deuxième plus grande entreprise de café au Brésil, avec des marques populaires telles que Cafe Pilao, Cafe do Ponto et L'OR, juste derrière le groupe 3 Corações, une coentreprise entre l'entreprise israélienne Strauss et le conglomérat local Sao Miguel.

JDE Peet's a déclaré que l'opération était entièrement en espèces, mais n'a pas révélé le montant à payer. L'acquisition est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée en 2024.

Fabien Simon, PDG de JDE Peet's, a déclaré dans un communiqué que l'opération complétait la présence de l'entreprise au Brésil, qui a été plus forte dans le sud du pays.

Le Brésil est le premier producteur mondial de café et le deuxième consommateur, derrière les États-Unis.

Ces dernières années, le segment haut de gamme de l'industrie du café a connu une croissance plus forte au Brésil, car les consommateurs de café se tournent vers les produits en portions individuelles et recherchent des offres de café de meilleure qualité. (Reportage de Marcelo Teixeira à New York ; rédaction de Jonathan Oatis)