Le président Joe Biden a annulé mardi l'obligation faite à la plupart des visiteurs internationaux se rendant aux États-Unis d'être vaccinés contre le virus COVID-19, ainsi que les règles similaires applicables aux employés et aux sous-traitants de l'administration fédérale.

Les décrets de M. Biden prendront effet le 12 mai à 0 h 01 (heure de l'Est) avec l'expiration de l'état d'urgence sanitaire COVID aux États-Unis. Les règles imposées par l'administration Biden en septembre 2021, selon lesquelles environ 3,5 millions d'employés fédéraux et de sous-traitants devaient se faire vacciner sous peine de licenciement ou de mesures disciplinaires, n'ont pas été appliquées depuis plus d'un an à la suite d'une série de décisions de justice.

La Maison-Blanche a annoncé la semaine dernière un plan visant à mettre fin aux dernières restrictions extraordinaires en matière de santé publique, adoptées pour la première fois en 2020, qui ont à un moment donné interdit à la majeure partie de la population mondiale d'entrer aux États-Unis.

Ashish Jha, coordinateur de la réponse de la Maison-Blanche au virus COVID-19, a déclaré aux journalistes mardi que l'administration avait décidé, en matière de santé publique, que les exigences de vaccination pour les visiteurs étrangers, les employés fédéraux et les sous-traitants "n'étaient plus nécessaires pour protéger les Américains".

M. Jha a indiqué que les exigences en matière de vaccination des travailleurs américains avaient permis à plus de 90 % des employés de se faire vacciner. "Nous pensons que ces exigences ont sauvé des milliers de vies, mais nous n'en sommes plus là.

En juin dernier, l'administration Biden a baissé son exigence selon laquelle les personnes arrivant aux États-Unis par avion devaient être testées négativement pour le COVID, mais a maintenu en place les exigences de vaccination des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour la plupart des voyageurs étrangers après la réouverture aux touristes étrangers en provenance de Chine, d'Inde, du Brésil et d'une grande partie de l'Europe à la fin de l'année 2021.

Les règles interdisent à la star du tennis serbe Novak Djokovic de participer à certains tournois américains parce qu'il n'est pas vacciné contre le COVID-19.

Le département de la sécurité intérieure n'exigera plus non plus que les voyageurs non américains entrant aux États-Unis par les points d'entrée terrestres et les ferries soient vaccinés contre le COVID-19 et en fournissent la preuve sur demande.

Le département américain de la santé et des services sociaux met également fin aux exigences de vaccination pour les éducateurs du programme Head Start et les établissements de santé certifiés par le gouvernement.