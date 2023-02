L'activité des services au Brésil atteint un niveau record en décembre

Le secteur a augmenté de 3,1 % en décembre par rapport au mois précédent, a déclaré jeudi l'agence de statistiques IBGE. Ce résultat met fin à deux mois de baisse et dépasse largement les attentes d'un sondage Reuters, qui prévoyait une hausse de 1,0 %.

Le secteur des services a clôturé l'année 2022 avec une augmentation cumulée de 8,3 % et se situe désormais 14,4 % au-dessus du niveau de février 2020, avant la pandémie. Il a également atteint un niveau record dans la série historique, qui a débuté en 2011.

Sur une base annuelle, l'activité des services dans la plus grande économie d'Amérique latine a augmenté de 6,0 % en décembre, a ajouté l'IBGE, dépassant également les projections des économistes de 3,9 %.

Les services ont connu un coup de fouet l'année dernière alors que l'économie rouvrait ses portes après la pandémie de COVID-19, mais cet élan risque de s'essouffler alors que les effets du resserrement monétaire pèsent davantage.

"Les services ont fait preuve de plus de résilience en 2022 que le commerce et l'industrie manufacturière, qui avaient déjà subi les effets négatifs des taux d'intérêt élevés et du ralentissement économique mondial", a déclaré Claudia Moreno, économiste à la C6 Bank.

"Comme d'autres secteurs économiques, les services devraient également commencer à ressentir plus fortement les effets différés des hausses de taux d'intérêt et du ralentissement économique mondial. Donc, à l'avenir, nous devrions voir les services évoluer latéralement ou même se contracter".

L'IBGE a souligné la performance du secteur des transports en décembre, en hausse de 2,5 % par rapport au mois précédent, qui a également été un point fort sur l'ensemble de l'année 2022, avec une croissance cumulée du volume des services de 13,3 %.

"Le secteur des transports est en croissance depuis 2020, mais avec des dynamiques différentes : initialement, en raison du domaine de la logistique, avec une augmentation des services de livraison remplaçant les achats en personne ; maintenant, également soutenu par le transport de marchandises et le tourisme", a déclaré le directeur de recherche Luiz Almeida.