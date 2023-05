L'application brésilienne de covoiturage 99 prévoit de plus que doubler le nombre de voitures électriques desservant ses passagers au Brésil au cours des 12 prochains mois, avec pour objectif d'atteindre 1 000 véhicules, a déclaré la société lundi.

L'objectif a été annoncé alors que l'Alliance pour la mobilité durable, un groupe de 11 entreprises fondé et dirigé par 99, fêtait son premier anniversaire à la fin du mois d'avril.

Le créancier Banco BV, les constructeurs automobiles chinois BYD et Caoa Chery, la société de location de voitures Movida et le groupe énergétique Raizen font également partie de l'initiative.

99, le plus grand rival d'Uber au Brésil et contrôlé par le Chinois DiDi, a clôturé la première année du partenariat avec 485 véhicules électriques fonctionnant via sa plateforme, selon Thiago Hipolito, directeur de l'innovation de l'entreprise.

À moyen et long terme, 99 a pour objectif de faire rouler 10 000 voitures électriques sur sa plateforme d'ici 2025 et 100 % de la flotte d'ici 2030. L'application compte actuellement 750 000 conducteurs actifs mensuels.

Pour l'instant, les véhicules électriques qui fonctionnent sur l'application de 99 ne circulent que dans la capitale financière du Brésil, Sao Paulo.

Les entreprises ont investi 35 millions de réais (7,06 millions de dollars) dans des initiatives de "mobilité durable" au cours de la première année du projet, selon 99. Il n'y a pas de prévisions de décaissements pour cette deuxième année, a déclaré l'entreprise.

(1 $ = 4,9545 reais)