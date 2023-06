L'inflation au Brésil est à son plus bas niveau depuis plus de deux ans, alors que des appels à des réductions de taux sont lancés

Les prix à la consommation au Brésil ont décéléré plus que prévu en mai, ont montré les données du gouvernement mercredi, avec l'inflation sur 12 mois atteignant son plus bas niveau en plus de deux ans alors qu'elle est tombée sous la barre des 4% pour la première fois depuis fin 2020.

Ces chiffres semblent donner du poids aux appels du gouvernement et des milieux d'affaires pour que la banque centrale abaisse ses taux d'intérêt, actuellement à 13,75 %, leur niveau le plus élevé depuis six ans. L'inflation annuelle dans la plus grande économie d'Amérique latine a atteint 3,94 % en mai, a déclaré l'agence de statistiques IBGE, en baisse par rapport aux 4,18 % du mois précédent, atteignant son niveau le plus bas depuis octobre 2020. Elle a également été inférieure à la prévision médiane d'un sondage Reuters auprès d'économistes, qui s'élevait à 4,04 %. Andres Abadia, économiste chez Pantheon Macroeconomics, a souligné dans une note à ses clients qu'avec la baisse globale de l'inflation, "les indicateurs avancés indiquent des perspectives bénignes à court terme, ouvrant la porte à des baisses de taux dès le troisième trimestre." La banque centrale du Brésil a maintenu son taux de référence à 13,75 % depuis septembre pour contrôler l'inflation, s'attirant les critiques du président Luiz Inacio Lula da Silva, qui considère que cela entrave la croissance économique. Le directeur de la banque centrale, Roberto Campos Neto, a déclaré cette semaine que les prévisions d'inflation à long terme posaient toujours "un problème", une enquête de la banque centrale ne prévoyant pas que les prix atteignent leur objectif avant 2024, même si l'on s'attend à ce qu'ils commencent à baisser bientôt. La banque centrale vise actuellement une inflation de 3,25 % pour 2023 et de 3 % pour 2024 et 2025, avec une marge de tolérance de 1,5 point de pourcentage de part et d'autre. "La baisse de l'inflation le mois dernier ainsi que le fort soutien au nouveau cadre fiscal du gouvernement ont renforcé les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt", a déclaré Kimberley Sperrfechter de Capital Economics. "Mais nous ne pensons pas que l'assouplissement monétaire soit imminent", a-t-elle ajouté, prévoyant que les baisses de taux ne commenceront qu'en novembre, car l'inflation devrait reprendre une trajectoire ascendante au cours du second semestre de l'année. Les prix à la consommation mesurés par l'indice de référence IPCA, selon l'IBGE, ont augmenté de 0,23 % en mai par rapport au mois précédent, un plus bas de huit mois, également en dessous des prévisions du marché de 0,33 %. La hausse mensuelle est due à l'augmentation des coûts de l'alimentation et du logement, qui a été partiellement compensée par une baisse des prix des transports, a indiqué l'agence de statistiques.